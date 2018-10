Com três novos desfalques, Chapecoense inicia preparação para enfrentar o Vitória

A Chapecoense começou a sua semana de treinos, nessa segunda-feira (08), recebendo más notícias. A equipe, que vai enfrentar o Vitória no próximo domingo (14), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, não poderá contra com três jogadores do seu elenco titular.

Os laterais Eduardo e Bruno Pacheco estão suspensos, devido ao receberam o terceiro cartão amarelo. Elicarlos saiu machucado no último confronto, contra o Atlético-MG, e virou dúvida no Verdão. Em entrevista coletiva, o técnico Guto Ferreira comentou sobre as baixas no elenco.

"O valor de cada um que está ausente, de fora, todos sabem, eles já mostraram. Não posso chorar o guerreiro que não vai para a luta, mas moralizar quem vai. Que Deus ilumine para fazermos boas escolhas, que o jogador possa vir nos ajudar, 11h da manhã, jogo de seis pontos e precisamos muito da vitória", disse o treinador.

Para substituir os desfalques, Alan Ruschel deve entrar na lateral esquerda, enquanto Marcos Vinícius e Bryan vão brigar pelo lado direto. Caso Elicarlos realmente não tenha condições de jogo, Amaral deverá formar a dupla de volantes com Barreto. O comandante ainda tem a volta de Canteros, que cumpriu suspensão.

Atualmente a Chapecoense está na 15ª posição na tabela da competição, com 31 pontos, apenas um na frente do Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Furacão do Oeste enfrenta o Rubro Negro Baiano em casa, na Arena Condá, às 11h.