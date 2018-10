Pensando em 2019, Corinthians anuncia novo reforço para lateral direita

A diretoria do Corinthians já começou a pensar no ano de 2019, e, mesmo sem ter acabado a atual temporada, já estão sendo tomadas medidas para melhorar o time.

A primeira contratação para a temporada de 2019 se trata do lateral direito Michel Macedo, ex jogador do Las Palmas (ESP). O jogador já era desejo antigo da diretoria alvinegra, que tentou sua contratação durante o período da Copa do Mundo. A negociação não deu certo na época pois o lateral pediu um salário acima do que a diretoria estava disposta a pagar. Na época, Michel esperava ter espaço no mercado europeu, e por isso o valor pedido era tão alto.

O jogador carioca tem 28 anos, passou pelo Almería (ESP) em 2008 depois de não ter estreado como profissional no Flamengo, clube onde terminou seu ciclo de jogador de base. Foi emprestado ao Atlético-MG, onde não conseguiu espaço entre os titulares, em 2012 e ficou até 2014, voltando ao antigo clube espanhol e passando mais duas temporadas. No ano de 2016, o lateral foi para o Las Palmas (ESP), último clube pelo qual jogou, tendo 28 jogos com a camisa do time e mais de 200 partidas em território espanhol.

O lateral ganhou destaque desde as categorias de base pela sua ofensividade, característica muito semelhante a Fagner, titular da equipe alvinegra. Ele chega ao Timão para suprir um espaço no elenco do Corinthians, que vinha improvisando Mantuan, Paulo Roberto e Gabriel na função de lateral direito.

O contrato foi fechado nesta segunda-feira (8) pela manhã, mas o jogador só pode começar a atuar pelo clube paulista 2019 devido aos períodos de inscrição para o Brasileiro e para a Copa do Brasil deste ano já terem sido encerrados. Mesmo assim, Michel começa a treinar com a equipe na reta final da temporada 2018. O jogador fica no Corinthians até o fim de 2021, com possibilidade de renovação.