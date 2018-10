Departamento médico do Flamengo tem ''reforços de peso'' em semana de clássico

Após a primeira vitória no retorno ao Flamengo, o técnico Dorival Júnior terá alguns problemas para definir a equipe que enfrentará o Fluminense, sábado (13) no Maracanã. Apesar de não estar lotado, o departamento médico do Rubro-Negro conta com três jogadores de peso.

O goleiro Diego Alves, que sentiu dores na coxa esquerda contra o Corinthians pela Copa do Brasil, não joga desde então e segue trabalhando para retornar ao gol da equipe. Destaque no triunfo sobre o Corinthians, pelo Brasileiro, com três defesas espetaculares, César pode ser o titular no clássico.

O zagueiro Rhodolfo ficou fora dos duelos contra Bahia e Corinthians após sentir dores e ser constatado um edema muscular. O camisa 44, que não é titular, quando joga quase sempre dá conta do recado, e é uma das peças principais do elenco rubro-negro, mas acaba sendo prejudicado pelo número de lesões (só no Flamengo, já foram três), que o afastam dos gramados.

Por fim, o meia Diego também está fora desde a eliminação na Copa do Brasil, e não tem previsão de retorno. No primeiro momento, havia sido descartada uma lesão na coxa esquerda, mas após as dores persistirem depois da partida contra o Bahia, novos exames foram feitos e foi constatada uma pequena lesão no local, o que afastará o camisa 10 por um período indeterminado.

Com isso, a tendência é que Dorival mantenha a base da equipe que goleou o Corinthians, na última sexta-feira (8) e mande a campo os seguintes jogadores: César; Pará, Réver, Léo Duarte e Trauco (Renê); Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá; Éverton Ribeiro, Vitinho e Uribe.

Podendo cortar a diferença para o líder Palmeiras, para apenas um ponto, o Rubro-Negro enfrentará o Fluminense no sábado (13) às 17h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse duelo, o clube anunciou que mais de 17 mil ingressos já foram vendidos, apenas para sócios-torcedores