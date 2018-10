Com lesão na coxa, Everton pode desfalcar Grêmio por 15 dias

Com lesão grau 2 na coxa direita, Everton deve desfalcar o Grêmio por pelo menos 15 dias. O atacante, que foi desconvocado nesta segunda-feira devido a lesão, desfalca o Grêmio para a partida contra o Palmeiras e vira dúvida para a Libertadores.

O camisa 11 gremista sentiu o problema ainda na primeira etapa do empate contra o Bahia no último sábado. Após uma arrancada, ele levou a mão à coxa. Everton tentou continuar em campo, mas não foi possível.

No começo do ano, o atacante sofreu lesão no adutor da coxa esquerda, com previsão de parada por três semanas. O departamento médico gremista conseguiu trabalhar para adiantar sua recuperação e 10 dias depois ele já estava em campo. É o que o Grêmio tenta repetir.

Além de Everton, Marcelo Grohe também deixou o gramado na partida do último sábado. O goleiro também sofreu lesão na coxa, mas de grau leve e deve voltar antes do companheiro aos gramados.