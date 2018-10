Com reforços vindo do DM, Atlético-MG se prepara para clássico contra o América

O Atlético-MG se reapresentou na tarde desta segunda-feira (9), na Cidade do Galo visando o clássico contra o América-MG na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Independência. Em campo, o técnico Thiago Larghi ganhou três novas opções para montar o time: Cazares, Nathan e Ricardo Oliveira estão recuperados de problemas médicos.

Ausentes contra a Chapecoense na Arena Condá, Cazares e Ricardo Oliveira treinaram normalmente com o restante do elenco e estão à disposição do técnico Thiago Larghi. O meia Nathan, antes de ir campo, fez um trabalho separado dos demais atletas para testar o tornozelo esquerdo. Depois, treinou juntamente com o grupo.

Com três novas peças para domingo, além do zagueiro Iago Maidana voltando de suspensão, Thiago Larghi terá outros dois desfalques. O lateral Emerson e o atacante Yimmi Chará vão estar defendendo suas respectivas seleções. A dupla já viajou e só se reapresentam na próxima semana na Cidade do Galo. É certo que Patric assumirá a lateral direita no domingo. Já a vaga de Chará ainda não está definida.

Do time que atuou em Santa Catarina, somente nesta quarta-feira os titulares irão à campo, como Victor, Léo Silva, José Welison, Fábio Santos e Elias. Dessa forma, Thiago Larghi começará a montar a equipe titular que entrará em campo contra o América.