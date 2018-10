Campeonato Brasileiro: tudo que você precisa saber sobre Botafogo x Vasco

Com objetivos semelhantes, Botafogo e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h, no estádio Nilton Santos. O clássico será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real da VAVEL Brasil.

Como chegam?

Com a eliminação na Copa Sul-Americana, o Botafogo poderá focar 100% de suas atenções no Campeonato Brasileiro, competição na qual ocupa a 12ª posição com 33 pontos, três da zona de rebaixamento. O Alvinegro não perde há três rodadas, vindo de duas vitórias e um empate.

Já o Vasco abre a zona de rebaixamento e tem apenas três pontos a menos que o Botafogo. O técnico Alberto Valentim ainda segue buscando uma sequência positiva de resultados desde que assumiu o time no fim de agosto. Nas últimas quatro rodadas, foram apenas uma vitória e três empates. Em caso de vitória, deixa o Z-4.

Prováveis escalações

Botafogo: Saulo, Marcinho, Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Bochecha e Matheus Fernandes; Erik, Luiz Fernando e Kieza.

Vasco: Fernando Miguel, Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Henríquez e Ramon; Willian Maranhão, Andrey e Fabrício; Yago Pikachu, Andrés Ríos e Maxi López.

Desfalques

Botafogo: Gatito Fernández, Jefferson, João Paulo, Marcelo e Valencia (lesionados).

Vasco: Bruno Silva, Desábato, Breno, Caio Monteiro, Vinícius Araújo, Rildo, Raul, Marcelo Mattos, Werley.

Números do clássico

O Vasco leva vantagem sobre o Botafogo no retrospecto válido pelo Brasileirão de pontos corridos. Em 48 jogos, foram 20 vitórias vascaínas, 12 triunfos botafoguenses e 16 empates. No quesito gols marcados, o cruzmaltino fez 62 e sofreu 56.

O último encontro entre as equipes aconteceu no primeiro turno do Brasileiro. Na nona rodada, o Botafogo, comandado por Alberto Valentim, venceu o Vasco, dirigido por Zé Ricardo, em São Januário, por 2 a 1. Kieza e Igor Rabello marcaram para os visitantes, enquanto Andrey descantou. A derrota, naquela ocasião, culminou na saída de Zé do comando cruzmaltino.

Arbitragem

Ricardo Marques Ribeiro apitará o clássico entre Botafogo e Vasco. Ele terá como assistentes Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer. O trio é de Minas Gerais.