Criciúma recebe Brasil de Pelotas para manter invencibilidade em casa 

Criciúma e Brasil de Pelotas têm encontro marcado na noite desta terça-feira (9), no estádio Heriberto Hülse. Às 21h30, catarinenses e gaúchos medem forças pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No meio da tabela de classificação, o Tigre conta com possibilidades remotas tanto de acesso, quanto de rebaixamento. Com a situação perto de estar definida, os tricolores jogam para manter o excelente retrospecto como mandante. Já se passaram 27 rodadas desde a última derrota dentro de casa - o revés por 3 a 1 para o CSA, no início do torneio, ainda sob o comando técnico de Argel Fucks.

Por outro lado, o Xavante viu o fantasma do rebaixamento voltar a assombrar depois da derrota frente ao Fortaleza no Bento Freitas. O Rubro-Negro está com apenas três pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento, e, por isso, sabe da importância da reabilitação nesta noite.

Tigre com seis desfalques confirmados

O técnico Mazola Júnior, como de costume na competição, precisará contornar o elevado número de desfalques para escalar a equipe. Além de Vitor Feijão e Alex Maranhão, que cumprirão suspensão automática, o treinador não contará com Luiz (dores na coxa), Zé Carlos (edema muscular) e Andrew (intoxicação alimentar), que estão em recuperação no departamento médico. O meia Elvis, com problema odontológico, também não enfrenta o Xavante.

Mazola lamentou os problemas, mas aproveitou para destacar o bom ritmo de treino que os substitutos estão apresentando. Será a oportunidade para avaliar o desempenho dentro das quatro linhas.

"Vamos tentar minimizar o máximo possível essa situação. Estamos com problemas novamente, não só de suspensão, mas de lesão. Tivemos um problema sério de intoxicação alimentar com o Andrew e um problema sério com o Elvis, uma crise odontológica. Ele também tem um problema particular sério. E, somado a isso, temos o problema do Zé. Vamos, mais uma vez, para um jogo com aquele discurso de superação e na esperança de que o pessoal que vai entrar, que está bem treinado, possa ter a mesma atitude competitiva que quem está jogando", afirmou.

Xavante quer pontuar para continuar fora do Z-4

O Brasil, com os resultados dos concorrentes diretos sendo favoráveis, conseguiu manter a distância de três pontos para o 17º colocado. Na atual 15ª posição, a equipe precisa retornar à Pelotas com ao menos um ponto na bagagem para manter-se fora da zona de rebaixamento sem precisar secar adversários.

O técnico Rogério Zimmermann terá apenas a baixa do zagueiro Heverton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Rafael Dumas assuma a vaga na defensiva rubro-negra.

Mesmo com a derrota em casa para o Fortaleza na última rodada, o comandante disse ter gostado do desempenho frente ao líder do certame, indicando que não devem haver mudanças drásticas na equipe que enfrentará o Criciúma.

Prováveis escalações

Criciúma: Belliato; Sueliton, Sandro, Nino e Marlon; Liel, Ronaldo, Marlon Freitas, Gabriel e Luiz Fernando; Joanderson.

Brasil de Pelotas: Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Alex Ruan; Leandro Leite, Itaqui, Rafael Gava e Diego Miranda; Welinton Júnior e Michel.