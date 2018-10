Marcelo Oliveira aprova atuações de Calazans e Daniel em goleada do Fluminense sobre o Paraná

Marcelo Oliveira destacou a consistência do Fluminense ao elogiar a goleada sobre o Paraná, por 4 a 0, na noite desta segunda-feira (8), no Maracanã. Na visão do técnico, a vitória sem grandes sustos dará mais confiança e tranquilidade ao time para o clássico contra o Flamengo, que acontece no próximo sábado (13).

''A vitória foi importante e fundamental na caminhada que estamos. Nos deu condição boa na classificação, passamos para a primeira página. São dois pontos atrás do sétimo. O que mais chamou a atenção foi a consistência. O Paraná vem de condição ruim, mas tem jogado bem. Anulamos a equipe deles e tivemos consistência no ataque. Além dos gols, tivemos quatro chances. Isso nos dá força e confiança para o jogo contra o Flamengo, Almejamos algo melhor'', disse.

O comandante também aprovou as entradas de Calazans e Daniel. O primeiro não atuava desde agosto de 2017 devido a duas cirurgias no joelho direito. Já o segundo não vinha sendo aproveitado por opção do próprio Marcelo, que rendeu elogios a dupla.

''Ele vem treinando muito bem. Ele mancava muito fazia um tempo atrás. Ele tem se mostrado muito hábil. Tem muita técnica e é bom nas jogadas individuais. A gente tem feito jogos-treinos para dar ritmo a quem não tem jogado. Na semana passada, ele me impressionou muito em um treino. Por isso, ele teve a oportunidade hoje. O jogo nos deu essa oportunidade. Para as duas mudanças na lista da Sul-Americana, um dos nomes definidos é o Paulo Ricardo. Vamos fazer a opção na segunda vaga, temos o Calazans, o Daniel e o Cabezas. Poderia fazer a vontade da torcida pelo placar que estava. Mas era uma chance de testar. Falava com o auxiliar de fazer isso, dar chance a quem não jogava. Ele agradou, deu lançamento bonito ao gol e demonstrou que tem futuro. Mas só preciso ver mais, o espírito de jogo dele. É hábil e tem qualidade.''

Para o Fla-Flu, o treinador ainda não poderá contar com Sornoza, que atualmente está com a Seleção Equatoriana. Assim, a tendência é que ele mantenha o Marcos Jr. atuando no meio-campo.

''Perdemos um jogador importante. Ele é o armador, bate de fora da área. Confio muito no Marcos Junior, achei que ele foi muito bem. Ele entra na área, tem característica diferente do Sornoza. Além disso, estamos ganhando novas opções. O jogo de hoje era propício ao Calazans e ao Daniel. Temos opções e estamos tranquilo. Vamos escolher o substituto do Léo'', encerrou.