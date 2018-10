Lucas Veríssimo treina e deve reforçar Santos contra o Corinthians

Depois de algum tempo, o zagueiro Lucas Veríssimo voltou a treinar com bola na tarde desta terça-feira (9), no CT Rei Pelé, e deverá atuar no clássico contra o Corinthians, no próximo sábado (13), no Estádio do Pacaembu, às 19h, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro se machucou na partida de volta diante do Independiente, também no Pacaembu, pelas oitavas de finais da Libertadores. O prazo de volta do jogador aos campos era setembro, mas sofreu algumas recaídas que impediram o seu retorno aos gramados.

Se puder contar com a volta de Lucas Veríssimo, Cuca também terá que lidar com dois desfalques para o clássico. O atacante Rodrygo e o meio-campista Bryan Ruiz foram convocados pela seleção brasileira sub-20 e seleção da Costa Rica, respectivamente. Aliás, eles nem se representaram junto com o restante do elenco nesta segunda-feira, pois já estão a serviço de suas seleções.

Outro desfalque no treino, mas que deve jogar contra o Timão é o atacante paraguaio Derlis González, que está a serviço da seleção paraguaia, porém é esperado nesta quarta-feira (10), já que o Peixe conseguiu sua liberação do período de treinos com o técnico Juan Carlos Osório para disputar o clássico.