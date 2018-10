Na véspera de clássico contra ex-clube, Valentim se mostra contra bloqueio de empréstimo no Vasco

Alberto Valentim não colecionou bons resultados desde que chegou ao Vasco. Foram quatro derrotas, três empates e apenas uma vitória. Em meio a essa crise técnica, também há uma grande crise política, que segundo o treinador, afeta dentro de campo.

Depois do empate contra o Paraná, o treinador afirmou que essa crise ''atrapalha''. Agora, antes da partida contra o Botafogo ele explicou a declaração, em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (8).

"Se bloqueia um empréstimo, uma coisa que viria para ajudar o time... Aí atrasa salário. Isso não é favorável em um momento difícil. Mas aqui dentro vamos trabalhar da mesma forma, sabendo que temos que melhorar", afirmou o comandante cruz-maltino.

O time de Alberto Valentim tem alternado exibições boas e ruins nos últimos jogos. Entretanto, segundo o técnico, a consistência da equipe é a chave para escapar do rebaixamento.

"Fizemos uma boa partida contra o Santos. Levamos um gol irregular. Depois, não vencemos o Paraná. Procurei dar tranquilidade a eles. São 11 finais para nós, mas com tranquilidade", disse Valentim.

O caso curioso da partida é que Valentim e Zé Ricardo já se enfrentaram cinco vezes nesse ano, mas com papéis trocados. Valentim tem 3 vitórias e duas derrotas contra o Vasco de Zé Ricardo em 5 jogos, incluindo o título estadual desse ano.

"Enfrentei o Zé Ricardo várias vezes. Agora estamos do outro lado. Será um jogo de muita tensão, mas vamos fazer de tudo para sair com os três pontos. Acho que é igual, até porque os jogos foram equilibrados. Conhecemos bem os times que trabalhamos. Mas vai até um certo ponto, porque foram muitas mudanças", comentou o treinador do Vasco.

Vasco e Botafogo são rivais diretos na luta contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino tem 30 pontos na competição, três a menos que o Alvinegro. Uma vitória faz com que o clube de São Januário ultrapasse o Botafogo na tabela pelo saldo de gols.