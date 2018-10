Com chances de entrar, Leandrinho confia no bom desempenho do Atlético-MG: "Temos que vencer"

Com a convocação de Yimmi Chará para servir a seleção colombiana em amistosos, está em aberto uma vaga no setor ofensivo do Atlético-MG. Um dos candidatos a ocupar essa posição é o atacante Leandrinho, de 19 anos. Contratado por empréstimo junto ao Nápoli-ITA, ele espera começar jogando pela primeira vez contra o América-MG, domingo, no Independência.

"To preparado para essa oportunidade. Eu venho trabalhando, estou bem fisicamente para substituir o Chará, que é um jogador importante da equipe. Se eu tiver essa oportunidade no jogo do fim de semana, eu vou aproveitar da melhor maneira possível", disse.

Com três meses de Atlético, o atacante passou por um longo período de recondicionamento físico, pois estava de férias antes de chegar ao clube. A sua estreia ocorreu somente na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo e o jogador sentiu bastante a falta de ritmo. Ele afirma que está preparado caso Thiago Larghi o escale.

"Eu sou um cara muito tranquilo. O professor Thiago sabe o momento certo de dar oportunidade. Eu estou em paz, esperando o momento e quando o professor achar que eu estiver preparado eu vou aproveitar da melhor maneira. Se eu entrar alguns minutos eu também vou estar grato porque o mais importante é estar dentro de campo", expressou.

A equipe alvinegra precisa da vitória para consolidar antecipadamente uma vaga no G-6. Leandrinho aponta o time deve pressionar os 90 minutos em casa.

"É um jogo que temos que vencer. Temos que entrar pressionando o adversário lá em cima, não dar oportunidades para eles e ir em busca do resultado", finalizou.