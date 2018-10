Gabriel destaca frustração do Criciúma após derrota em sua estreia: "Sentimento de dor"

O Criciúma recebeu o Brasil de Pelotas, na noite desta terça-feira (9), no Heriberto Hülse, às 21h30, e saiu com uma derrota por 1 a 0. O revés quebrou uma série de sete jogos de invencibilidade, deixando o clube catarinense na 12ª colocação com 40 pontos, seis a frente do primeiro clube no Z-4, o Paysandu, e oito atrás do G-4.

Apesar da derrota, o meia Gabriel, que fez sua estreia pelo Criciúma nesta terça feira, foi o destaque positivo da partida. Para ele, o revés foi amargo.



"Acho que agora é pensar na próxima partida. Sentimento de dor, dominamos a partida por completo. Pecamos nas finalizações, eu mesmo perdi duas", disse.



O meia de 22 anos chegou ao Criciúma no mês passado, mas já treinava com o elenco há mais tempo. Acabou tendo sua primeira oportunidade com as ausências de Élvis e Alex Maranhão. Gabriel diz se sentir preparado para atuar novamente, assim que o técnico precisar.



"Cheguei aqui num estado que não estava apto, mas a parte da preparação, depois de seis meses, jogo uma partida inteira, tenho que agradecer a preparação com o cuidado comigo. Vamos pensar no dia a dia, estou aqui para ajudar. Se começar o jogo ou não, quero somar", comentou.



Gabriel foi um dos poupados pelo técnico Mazola Júnior na coletiva pós-jogo. "O Gabriel conquistou, pelo menos, um espaço no grupo. Com certeza. É um jogador muito versátil. Consegue desempenhar em várias posições. Ter um atleta com essa diversificação no grupo é muito importante. Ganhamos uma peça importante no final da competição", pontuou o treinador.



O Criciúma volta a campo apenas no dia 19/10, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B, fora de casa, contra o São Bento, às 20h30.