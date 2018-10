Cruzeiro e Corinthians se enfrentam em primeiro jogo da final em busca de "taça milionária"

Partida válida pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2018, no Mineirão (MG), às 21h45.

A finalíssima da Copa do Brasil 2018 terá lado a lado Cruzeiro e Corinthians. O primeiro jogo terá mando do time celeste, detentor de 5 títulos da competição e último campeão do torneio. Em busca do bicampeonato consecutivo, os comandados de Mano Menezes terão a árdua missão de encarar o Timão, que detém três títulos. O alvinegro paulista não era taxado com um dos favoritos a levar a taça, mas deixou pra trás diversos grandes para deixar sua marca na final.

A Copa do Brasil deste ano é a única chance que Cruzeiro e Corinthians têm de conquistar um título nacional em 2018, uma vez que ambos estão muito distantes da liderança do Brasileirão.

E vai muito além que “apenas” uma taça. Quem ficar com o troféu vai receber R$ 50 milhões (contra R$ 20 do vice-campeão). Isso sem contar o valor que Cruzeiro e Corinthians já receberam nas fases anteriores.

O Cruzeiro terá dois desfalques para a partida. O mais importante é Arrascaeta, que foi convocado para amistosos da seleção uruguaia e pode ficar de fora inclusive do compromisso de volta da final. Normalmente, Mano Menezes opta por colocar Rafinha em caso de ausência do camisa 10, mas David e Rafael Sóbis também surgem como alternativas.

Outro que está fora é Sassá. Ele foi expulso após o fim do segundo jogo da semifinal, contra o Palmeiras, por acertar um soco no rosto de Mayke. O camisa 99 era cotado para assumir a titularidade exatamente na decisão da Copa do Brasil, mas, estando fora, Barcos deve seguir entre os titulares.

O grande reforço do Corinthians para a partida é Fágner. Fora nos últimos dois jogos para tratar de uma fibrose na coxa esquerda, o lateral-direito participou dos últimos dois treinos e será titular. Sua presença na equipe permitirá que o volante Gabriel volte à sua posição de origem, no meio-campo. Ele deve formar dupla com Ralf, já que Douglas tem de cumprir suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Fora das 4 linhas, a expectativa é de Mineirão lotado mais uma vez no ano, já que mais de 50 mil cruzeirenses já garantiram presença para o jogão que começa as 21h45.