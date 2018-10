Santos anuncia parceria com aplicativo de marketing 

Na manhã desta quarta-feira (10), na Vila Belmiro, Santos anunciou a parceria com o Mobdiq, um aplicativo de marketing de influência para o programa Sócio Rei. Explicando melhor, o aplicativo terá o associado divulgando um programa, e se houver uma venda feita por sua indicação, ele receberá uma comissão. Recentemente, o plano mais caro é de R$100, sendo então o limite para a comissão.

Marcelo Frazão, comunicador e executivo de marketing do clube Paulista, junto com o ex jogador Giovanni e Victor Ferraz, explicou na coletiva que pretende buscar alguns influenciadores digitais para participar da ação.

"Nenhum vendedor será mais efetivo que o próprio sócio. Tem a experiência de comprar antes do ingresso. É divulgar de uma maneira mais efetiva e premiar este sócio a tornar um clube mais forte. Tem aquele lance de identificação de propagar o clube e tem o lado importante que não podemos deixar de falar, é ser competitivo e ter um aumento no número de sócios'', disse Frazão

Frazão fala sobre os interesses que o aplicativo traz e o ótimo momento para fazer a ação:

"A ideia é soltar esta ação, vamos lançar um tutorial. Vamos selecionar alguns influenciadores e vamos explicar esta oportunidades. É um ganha-ganha efetivo. Ganha o sócio novo ou ajudar um amigo do lado, você tem o benefício óbvio do sócio e ganhar o clube que aumenta o número de sócios'', explica.



O aplicativo está disponível para celulares Android e IOS. Para fazer o cadastro, é só preencher um campo com seus dados que serão solicitados. Santos já faz parte dos parceiros , e o torcedor pode gerar um link para compartilhar o programa Sócio Rei por onde quiser, e sempre que alguém se tornar sócio por meio da sua indicação, o usuário é notificado.

"O marketing de influência já existe há muito tempo. 90% das coisas são feitas por influência de alguém. Nada influencia mais que uma pessoa. Aumentando um exército de vendedores de qualquer marca. A gente pulveriza os vendedores do programa e dá a possibilidade de acompanharem este processo até a compra. A gente espera que seja um ajudador para o Santos crescer ainda mais no Sócio Rei. Fora os embaixadores, os jogadores e os ídolos, qualquer torcedor do Santos pode ser um embaixador. Queremos sair de 14º no ranking para posições melhores'', falou Rafael Monsores, representante da Mobdiq