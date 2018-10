Maxi López sai frustrado com empate do Vasco no clássico

Botafogo e Vasco empataram na noite desta terça-feira (10) no Estádio Nilton Santos. As duas equipes seguem na luta contra o rebaixamento, sendo o Cruz-Maltino o mais ameaçado com 31 pontos. Já o Alvinegro possui 34. O atacante recém chegado ao Vasco, Maxi López falou sobre a felicidade de seu gol, mas também sobre a frustração do resultado.

''Estou satisfeito com o gol, mas fica o sentimento de que poderíamos ter saído com os três pontos. Estávamos confiantes de que poderíamos fazer mais. Temos uma sequência para somar pontos'', destacou.

Ao longo da partida, Maxi falou bastante com o árbitro Ricardo Marques Ribeiro, algo que vem acontecendo durantes o jogos. O argentino levou seis cartões amarelos nos seis primeiros jogos dele com a camisa do Vasco.

''Não tenho problema nenhum (com o árbitro). Tento me concentrar, falo direito sempre. O meu jeito é de brigar pela bola, de brigar com o defensor e as vezes tomo cartão, mas estou tentando melhorar isso também''

Quando perguntado sobre a parte tática que vem variando jogo a jogo, ele disse não se incomodar com as mudanças, mas quer ver o time atacando mais. ''A parte tática é trabalho do treinador, ele vem fazendo bem. Acho que o time tem que jogar para frente'', disse.

O Vasco enfrenta o Cruzeiro em São Januário no próximo domingo (14), às 16h, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.