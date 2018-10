João Ricardo não treina e pode desfalcar América-MG no clássico contra Atlético-MG

Destaque do gol do América-MG, João Ricardo tem presença incerta no clássico de domingo, 14, às 16h (de Brasília), no Independência, contra o Atlético-MG. O goleiro foi poupado pela comissão técnica na última terça e novamente nesta quinta-feira e fez somente trabalhos físicos.

João Ricardo já tinha sido desfalque na 24ª rodada, contra o Ceará, por causa de dores na coxa direita. Ausências certas para domingo é a do volante Leandro Dozinete e o meia Wesley. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo levado na última rodada, contra o Atlético-PR.

O treino desta quinta-feira no CT Lanna Drumond foi focado na parte tática. Adilson Batista trabalhou finalizações e armações de jogadas em campo reduzido.

Nesta sexta-feira os jornalistas não terão acesso ao treino e Adilson deve confirmar o time que entrará em campo contra o Atlético. Há cinco jogos sem vencer, com 32 pontos e na 13ª posição, o América busca afastar o fantasma do Z4. A equipe deve entrar com: João Ricardo, Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Carlinhos; David, Juninho e Zé Ricardo, Gerson Magrão, Luan e Rafael Moura.