Mano Menezes louva vitória do Cruzeiro e realça vantagem na final: "Mostramos que sabemos atacar"

O ponta pé inicial já está garantido. Empurrado por quase 54 mil torcedores, o Cruzeiro saiu na frente e venceu o Corinthians por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (10), no Mineirão, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Mesmo não tendo o domínio da partida, a Raposa conseguiu criar mais finalizações do que a equipe alvinegra. O técnico Mano Menezes, parabenizou o resultado, mas comentou que o placar poderia ter sido melhor.

"Claro que queríamos ganhar de mais. Se não quiséssemos, teríamos tocado a bola atrás. A gente não pode criar essa coisa de que o resultado não foi bom. Foi bom! Poderia ter sido melhor? Nós também queríamos ganhar de mais. Mas foi um bom resultado", expressou.

Mano ainda confessou que ter saído com o triunfo, facilita a maneira como o time estrelado vai jogar o segundo duelo. Porém, realçou que ela é pequena.

"Toda vantagem é importante, em termos de estratégia para o segundo jogo. Isso muda a postura do adversário no segundo jogo. O Fábio não fez uma defesa. Eles vão ter que nos atacar, como nós tivemos que nos expor e atacar hoje. E atacamos bem. E mostramos que soubemos atacar. Não demos nenhuma chance a um adversário que sabe jogar. O Cruzeiro soube entender o jogo e construiu uma vantagem, mínima, mas uma boa vantagem", declarou.

O Cruzeiro volta a entrar em campo no próximo no domingo (14), contra o Vasco, no São Januário às 16h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.