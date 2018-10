Calazans desvincula agressão como motivação para o Fla-Flu

Após alguns meses lesionado, na noite de 13 de dezembro de 2017, dia da final da Copa Sul-Americana entre Flamengo e San Lorenzo, o atacante Marcos Calazans foi atacado por dois torcedores da equipe rubro-negra, e precisou de uma nova operação em seu joelho. A confusão aconteceu em uma lanchonete em Vista Alegra, zona norte do Rio de Janeiro.

O ano de 2018 chegou e, com ele, um recomeço na vida de Calazans. Na última segunda, após um ano e dois meses sem jogar, o jovem de 22 anos entrou no triunfo tricolor por 4 a 0 sobre a equipe do Paraná, no Maracanã. Em entrevista coletiva nesta quarta (10), o atleta desvinculou a agressão sofrida em 2017 e o Fla-Flu do próximo sábado:

"Não tenho motivação a mais por conta da agressão. Foi um fato isolado. Poderia ser qualquer outro time. A motivação é o jogo. Quando tem clássico, tem aquele gosto especial. É a maior rivalidade do estado. Então, a vontade de ganhar é maior", contou.

O atacante também comentou sobre a felicidade de estar de volta aos gramados depois de tanto sofrimento ao longo do período de tratamento.

"Fiquei um ano e dois meses parado. Foi maravilhoso poder jogar, fiquei feliz. O sentimento foi o melhor possível. Eu senti muita dor, beirava o insuportável, especialmente após a segunda operação", disse.

Por fim, Calazans falou sobre a importância do apoio de todos do clube ao longo de sua recuperação. Segundo ele, foram essenciais para sua saúde, tanto física, quanto mental.

"Depois do acontecido, eu pensei muita coisa. Realmente, ocorreu de parar de jogar. Mas as pessoas me deram força. Isso é passado. Estou há oito anos no clube. A relação que tenho aqui é muito boa. Só tenho a agradecer ao Douglas, ele me ajudou muito", concluiu.