Coordenador médico do Fluminense atualiza situação de atletas lesionados

O Coordenador do Departamento Médico do Fluminense, Douglas Santos, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (10), no CT Pedro Antônio. Ele falou sobre as situações de atletas lesionados.

Douglas Santos iniciou falando sobre o Gilberto que se lesionou no confronto contra o Cruzeiro. O lateral foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho esquerdo. O médico afirmou que ele deve começar a fazer um trabalho de força no joelho essa semana. E que talvez em breve volte aos gramados.

“Está iniciando um tratamento mais específico para voltar a jogar. Antes ele estava só na fase de repouso, agora voltou à musculação. O Gilberto tem grandes chances de jogar ainda em 2018. Estamos trabalhando para isso” afirmou.

Em relação ao atacante Pedro, que operou o joelho direito e só volta a atuar em 2019, Douglas Santos disse que ele está na fase inicial de recuperação. E que está tudo dentro do que era esperado no processo.

“Em breve as coisas começam a melhorar, tira os pontos, ganha movimento. Por enquanto, tem feito o tratamento em casa, mas semana que vem deve voltar a vir ao clube. Está tudo dentro do esperado”.

Outro atacante lesionado é Pablo Dyego. Ele sofreu uma lesão no púbis e está fora do time desde a primeira partida contra o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana.

“O Pablo Dyego já está na fase de transição, trabalhando com o preparador físico. Acredito que semana que vem vai estar à disposição do treinador”.

Em seguida, Douglas Santos falou sobre Guillermo De Amores. O goleiro ainda não fez sua estreia pelo Fluminense devido à série de lesões que sofreu desde que chegou ao Tricolor. A última cirurgia feita foi no joelho direito para curar uma infecção no local.

“O De Amores está um pouco atrasado, mas estamos na esperança que este ano ele esteja de volta a trabalhar com os preparadores de goleiro” finalizou.