Jadson destaca importância de vencer o Fla-Flu: ''Queremos nos aproximar do grupo de cima''

O volante Jadson concedeu entrevista após o treino desta quinta-feira (10). Ele iniciou falando sobre a próxima partida do Fluminense, contra o Flamengo, no próximo sábado (13). Para ele, a semana de clássico é diferente.

“A motivação, a preparação, são diferentes. Mas creio que vai ser um jogo tão importante quanto os outros. Vencer um clássico, em qualquer circunstância, tem um significado importante. Precisamos procurar fazer um bom jogo para conseguir os três pontos e nos aproximar do grupo de cima” disse o volante.

O volante também falou sobre o esquema atual utilizado pelo treinador, Marcelo Oliveira. Nele, a equipe atua com três zagueiros e Jadson tem a companhia de Richard na sua posição.

“O esquema facilita bastante a nossa transição. Deixa a gente protegido atrás, o que facilita que eu e o Richard possamos sair ali de trás com mais liberdade e ocupar mais a área. É um misto de leitura com orientação do técnico”.

Na última segunda-feira (08), o Fluminense venceu o lanterna Paraná por 4 a 0, com destaque para Jadson, que marcou dois gols na partida. O volante afirmou que foi a primeira vez que isso aconteceu e brincou com a situação.

“Vamos buscar um nível acima agora, vou procurar fazer pelo menos mais uns dois gols (risos). Vamos ver se aparece”.

Jadson exaltou a equipe, que vem de duas vitórias seguidas. Além da vitória contra a equipe paranaense, o Tricolor também venceu o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana. O volante afirmou que estão confiantes.

“Estamos confiantes porque o coletivo voltou a funcionar. O momento do ataque corresponde com o momento do time como um todo. Voltamos a ter uma fluência maior do jogo. E a nossa confiança passa muito pelo bom momento coletivo”.

O Fluminense não poderá contar com o lateral Léo para a próxima partida, pois ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Mas como ele foi emprestado pelo Flamengo, por acordo entre os clubes, ele já não jogaria a partida.

“Qualquer time sente quando vem em uma sequência boa de jogos, de resultados, e você acaba perdendo um jogador importante. Precisamos apoiar e confiar no substituto do Léo”.

Jadson elogiou o meia Daniel, que estava no Oeste e entrou no segundo tempo da partida contra o Paraná. Ele havia atuado por apenas 12 minutos desde que retornou ao Fluminense.

“Daniel é um jogador de muita qualidade, novo, que o clube aposta bastante. Pelo que vejo nos treinos, pelo que acompanhei no Oeste, é um jogador de muita qualidade, que vai nos ajudar muito ainda esse ano”.

Com 37 pontos conquistados e ocupando a oitava posição na tabela, o Fluminense tem como objetivo terminar o campeonato entre os que garantem vaga para a Libertadores. Para isso, é preciso vencer as partidas que restam. Jadson falou sobre a importância do Maracanã e de uma vitória no clássico.

“Jogar no Maracanã é especial. Jogar Fla-Flu é especial também. O importante é fazer um bom jogo, conquistar os pontos. Sabemos da rivalidade, da qualidade do rival, mas é um jogo importante para a gente se colocar a prova”.

Ainda sobre a partida contra o Flamengo, o volante preferiu não falar sobre o jejum de vitórias do Tricolor no Maracanã. A última vez que o Fluminense saiu vitorioso foi em 2015, quando bateu o rubro-negro por 3 a 2.

“Eu, pessoalmente, não procuro me atentar a jejum, número negativo. Esse ano a palavra jejum tem sido constante e a gente conseguiu quebrar alguns. Espero que a gente quebre mais um” finalizou.

O confronto contra o Flamengo será no próximo sábado (13), no Maracanã, às 17h. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.