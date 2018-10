Suspensos, Mayke e Diogo Barbosa desfalcam Palmeiras contra Grêmio no Brasileiro 

Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Mayke e Diogo Barbosa pegam dois jogos de suspensão. O motivo de tal julgamento foi a briga generalizada que ocorreu no jogo contra o Cruzeiro, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, Sassá acertou um soco em Mayke, que tentava de qualquer maneira acertar os jogadores do Cruzeiro. Diogo Barbosa, segundo a súmula do jogo, feita pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, acertou um tapa na cara de Lucas Romero. Sassá pegou 6 jogos de punição.Os dois laterais devem voltar para a partida contra o Flamengo.

Mayke e Diogo Barbosa são titulares do time de Felipão, que vem os utilizando apenas nos jogos de Copas. Essa suspensão gera um problema maior ainda para o Palmeiras. Para o próximo jogo, contra o Grêmio, no dia 14, o Palmeiras não terá Marcos Rocha, que lesionou a panturrilha direita e ficará fora por cerca de um mês e Victor Luís, que está suspenso por ter tomado seu 3º cartão amarelo na competição. Com mais esse problemas, Felipão deve usar Jean como lateral direito e o zagueiro Nico Freire como lateral esquerdo. Luan Cândido, que vem sendo muito elogiado e poderia figurar na partida, está com a Seleção Brasileira Sub-20 e também é desfalque.

Ambos os jogadores foram denunciados no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse código diz respeito à prática de agressão física durante uma partida. A punição para casos como esse pode chegar até a 12 partidas.

O Palmeiras também foi punido neste julgamento. O clube demorou para entrar em campo antes do jogo e antes da volta do intervalo, recebendo uma multa de 2 mil reais. O clube também recebeu uma multa de 50 mil reais por conta da confusão causada pela torcida após a partida, que teve de ser contida pela polícia militar