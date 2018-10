Enderson Moreira rasga elogios a Edgar Junio: "Referência no futebol brasileiro"

Ausente nos últimos treinos, Gilberto deverá perder o jogo do Bahia contra o Paraná no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em grande momento desde que assinou contrato com o tricolor de aço, o centroavante ex-Vasco, Inter e São Paulo se ressente de dores na coxa e deverá ser substituído por Edgar Junio, também atacante, mas com características diferentes.

Perder Gilberto, dono de uma marca de nove gols em 19 jogos é sem dúvida um contratempo ao Bahia, que em casa contra o lanterna da competição deverá ter bom volume de ataque e precisar do faro de gol do camisa 9 para definir os lances criados. Mesmo assim sendo teoricamente, o técnico Enderson Moreira resolveu não lamentar a quase certa ausência do "G9", mas sim encher de valor o seu eventual substituto: Edgar Junio.

"Confiamos muito no Edgar Junio. Sabemos da capacidade e do potencial que ele possui, se o Gilberto de fato não poder entrar em campo, contamos com ele que não precisa provar nada para ninguém. É uma referência do clube e do futebol brasileiro. Todos sabem o que ele pode fazer".

Outra opção além da já praticamente cravada por Enderson, é a do jovem Junior Brumado. Que inclusive possui uma característica mais próxima da de Gilberto, sendo um autêntico camisa nove de área, que finca o duelo físico com os zagueiros durante os 90 minutos. Mesmo dando a entender que quem entrará será Edgar Junio, o técnico também elogiou o atleta da base do Bahia e todo o elenco de uma forma geral.

"Nosso elenco possui muitas opções, não somos dependentes de um ou outro jogador. Quase todo mundo já ficou de fora e ainda assim conseguimos fazer boas atuações, é por isso que precisamos enaltecer os atletas que estão aptos. Temos muita qualidade e opções, e estamos recorrendo a todos durante a temporada".