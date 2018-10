Após choque com Marinho, Vico deixa gramado carregado e preocupa no Grêmio

A tarde desta quinta-feira (11) foi de susto no CT Presidente Luiz Carvalho. Após choque com Marinho durante a atividade do dia, o jovem Vico precisou deixar o gramado carregado pelos companheiros.

Renato Portaluppi comandava uma atividade em campo reduzido com duas equipes, alternando o número de atletas que enfrentavam. Foi em um dos confrontos que Marinho acertou a costela de Vico. Após ser carregado pelos colegas e receber atendimento, o atleta precisou do carro maca, que o conduziu até o vestiário.

Depois de ser avaliado pela equipe médica, ele foi encaminhado ao hospital, mas não preocupa. Exames realizados não apontaram nenhum problema.

A semana gremista é de preparação para a partida contra o Palmeiras. A equipe volta aos treinos na manhã de sexta-feira (12) e realiza mais um trabalho no sábado, antes de embarcar para São Paulo.