Brasil vence Arábia Saudita em amistoso sonolento

O Brasil enfrentou a Arábia Saudita na tarde desta sexta feira (12) em jogo amistoso, na King Saud University, em Riad. Gabriel Jesus voltou a marcar após passar em branco na Copa do Mundo, e o lateral Alex Sandro fechou o placar. 23.400 pessoas estavam presentes para assistir ao amistoso. Esta foi a terceira vitória seguida da Seleção após o fracasso na Copa do Mundo diante da Bélgica, com nove gols marcados e nenhum sofrido.

No início da partida o Brasil conseguia entrar com facilidade na área dos sauditas, mas Renato Augusto, Gabriel Jesus e Neymar perderam boas chances. A Arábia Saudita também chegou, com Al Dawsari, que chutou bem, mas foi bloqueado por Pablo. O gol só saiu no finalzinho do primeiro tempo, com Neymar achando bem Gabriel Jesus na área, que tirou bem do goleiro Al-Owais para encerrar seu jejum com a amarelinha.

Tite alterou a equipe para a segunda etapa: colocou Lucas Moura, que entrou muito bem, no lugar de Fred. O atacante do Tottenham levou perigo ao gol adversário quando roubou uma bola no ataque e caiu dentro da grande área, mas o VAR não foi utilizado no lance. Lucas também perdeu ótima chance depois de outro passe açucarado de Neymar, e depois perdeu o ritmo.

Tite promoveu mais alterações: saíram Casemiro, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus para a entrada de Walace, Arthur e Richarlison, respectivamente. Ederson não foi acionado durante o segundo tempo inteiro. Já o goleiro adversário, Al-Owais, interceptou um lance de ataque do Brasil com as mãos fora da área e foi expulso com auxílio do VAR. O segundo gol da Seleção saiu nos minutos finais do segundo tempo, com Neymar cobrando escanteio na cabeça de Alex Sandro.