Tite valoriza triunfo, mas destaca falta de criatividade do Brasil: "Venceu pela solidez defensiva"

Com um futebol sem encantar os olhos, o Brasil entrou em campo e venceu a Arábia Saudita por 2 a 0, em amistoso disputado nesta sexta-feira (12), no King Saud University Stadium. O técnico Tite realçou que é preciso examinar a partida, mesmo com maior posse de bola - 58%- e tendo finalizado 15 vezes, o resultado não correspondeu as expectativas.

"Vamos analisar. Ele (o time brasileiro) não convenceu. Venceu porque tem a criatividade na frente, a bola parada, foram 15 oportunidades e finalizações. Ele convenceu na solidez defensiva, mas ela é parcial. Então, naquele contexto da ideia, não teve", explicou

O comandante da seleção canarinho possui uma vasta de opções para o ataque. Segundo ele, isso não é uma dor de cabeça, pois cada atleta possui um complemento ao outro.

"Estou oportunizando como mexer as peças para que consiga ter articulação e infiltração, armação e poder de conclusão, posse de bola e ser vertical. Essa é a ideia. Com Firmino, você traz um jogar para compor o meio-campo junto com os três médios. Ou se for linha de quatro, compor o terceiro, como ele joga com Mané e Salah. Com Gabriel Jesus, faz o jogador de infiltração. O que Mané faz no Liverpool, ele faz no CIty. Richarlison fez lado e faz centro. Depois que jogou na Seleção centralizado, no Everton jogou pelo meio. Um empresta para o outro essas variações”, esclareceu.

Por fim, Tite mencionou que é preciso enaltecer os resultados. Mesmo jogando abaixo do esperado, o grupo soube a aproveitar cada situação.

"Temos que valorizar o lado da consistência. Às vezes tu vence jogos sem ser brilhante, sem estar inspirado. Pela solidez. A equipe venceu pela solidez, mas venceu abaixo. Tem aquela expressão "vencer para convencer". Na solidez ela convenceu, mas no geral esteve abaixo", concluiu.

A seleção brasileira entra em campo na próxima terça-feira (16), quando encara a Argentina, às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.