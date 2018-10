Com retorno de Ronaldo Alves, Milton Mendes define Sport para jogo contra o Atlético-PR

Treino acabado, bola guardada, time definido. Foi assim a quinta-feira pré-feriado do Sport, que mais uma vez teve um dia de intenso treinamento comandado pelo técnico Milton Mendes. As movimentações visaram o jogo de domingo, contra o Atlético Paranaense, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Paraná, o Sport tentará voltar a vencer fora de casa e manter o 100% de aproveitamento contra equipes de Curitiba. Até agora, em nove pontos disputados frente a Paraná e ao próprio Atlético, o leão conquistou todos. Brigando para não cair, é claro, esse detalhe de uma nova vitória passará a ser secundário, visto a importância imensa do rubro-negro conquistar os três pontos - seja o adversário paranaense ou de qualquer outro estado.

Depois de vencer o Internacional de virada em casa, o treinador Milton Mendes resolveu repetir boa parte da escalação. Ou a menos até onde pôde. Isso porque, no jogo frente ao colorado, o treinador viu Sander e Jair receberem o terceiro amarelo. Para os lugares do lateral-esquerdo e do volante, Milton bancou o jovem Evandro, lateral da base, e Felipe Bastos.

A escolha por Evandro firma o contato do novo técnico do Leão com a base do clube. Na última partida, ele já havia lançado Adryelson. Como resultado, viu o zagueiro ser o melhor em campo e fazer seu primeiro gol como profissional. Há pouco tempo, Raul Prata ou Ernando seriam posicionados na lateral esquerda, e Evandro no máximo seria relacionado - possivelmente sem entrar - tal como foi durante todo o ano.

De resto, o zagueiro Ronaldo Alves, até então dúvida por sentir dores e ficar entregue ao DM, já treinou normalmente com bola e foi confirmado no time que entrará em campo domingo. Muito questionado pela torcida, o zagueiro segue como titular absoluto após mais uma mudança de treinadores.

O Sport que entrará em campo contra o Atlético Paranaense deverá ser: Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves, Adryelson, Evandro; Marcão Silva, Fellipe Bastos, Marlone; Gabriel, Mateus Gonçalves; Michel Bastos