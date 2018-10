Em grande jogo de Tadeu, Oeste e Fortaleza não saem do zero

No 100º jogo de Bruno Melo, Oeste e Fortaleza não saíram do 0 a 0 e só levaram um ponto para casa. O empate em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, não ajudou nenhuma das equipes. Com esse ponto, o Oeste fica em 11º lugar, com 41 pontos. Já o Fortaleza se mantém líder, com 57 pontos, mas vê o Goiás ficar a 4 pontos de roubar essa liderança.

O Fortaleza, líder isolado, começou o jogo mais intenso, impondo velocidade e conseguindo pressionar muito o time da casa. As jogadas pelas laterais e as velozes torcas de passe pelo meio foram os destaques do Fortaleza na partida.

A principal jogada do líder foi aos 12 minutos, em uma descida de Felipe pela direita, que cruzou alto para Ederson acertar um belíssimo voleio, que obrigou Tadeu a fazer uma ótima defesa a queima roupa.

Aos 26, Márcio Viera pegou uma bola de fora da área, de primeira, que foi cruzada por Conrado e mandou pra fora, assim criando a melhor chance do Oeste na partida. Após isso, o Oeste melhorou na partida, mas não foi o suficiente para abrir o placar.

No segundo tempo, em 5 minutos, houveram 4 chances, 3 para o Oeste e 1 para o Fortaleza. As do Oeste aconteceram com Luquinhas, que cabeceou uma bola pra fora, Mazinho, que saiu cara a cara com Marcelo e bateu pra boa defesa do goleiro e Tinga, que cruzou em cima do defensor, após uma saída completamente errada do goleiro Marcelo Boeck.

Aos 17, Marcinho recebeu uma bola na área, driblou o goleiro e bateu em cima de Patrick, que estava embaixo das traves. Aos 19, Tadeu começou a brilhar na partida, fazendo a primeira defesa difícil, em cabeçada de Ederson.

Aos 21, Tadeu salvou o Oeste em uma bola cabeceada por Tinga, após um escanteio cobrado por Dodô. Aos 29, Nenê Bonilha bateu de muito longe e Tadeu espalmou pra fora, mostrando que o jogo era seu.

Pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Oeste volta aos gramados no próximo sábado (20), quando enfrenta o Avaí na Ressacada, às 16h30. Já o Fortaleza recebe o Paysandu no mesmo dia 20, mas às 19h, na Arena Castelão.