Atlético e América fazem clássico mineiro mirando recuperação no Brasileirão

Pelo 'Clássico das Multidões', Atlético-MG e América-MG se enfrentam no Estádio Independência, às 19h, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o atual sexto colocado na tabela, com 45 pontos. Já o Coelho ocupa a 13ª colocação, com 32 pontos ganhos, com apenas dois pontos de vantagem para o primeiro time na zona de rebaixamento, o Ceará.

Larghi tem problemas para escalar o Galo

Depois de perder para a Chapecoense fora de casa na última rodada, com um gol no final do jogo, o Galo busca fazer seu dever de casa para voltar a encostar na parte de cima da tabela.

Thiago Larghi terá que quebrar a cabeça para lidar com os desfalques de seu time. Com a ausência de Yimmi Chará, convocado para amistosos da Seleção Colombiana, Tomás é quem deve assumir a vaga no ataque do Atlético no clássico. No lugar de Zé Welison, Edílson deve voltar ao time titular do Atlético. No setor defensivo, Patric substitui o jovem Emerson, convocado para defender a seleção brasileira sub-20. Na dupla de zaga, Maidana retorna após cumprir suspensão no revés para a Chapecoense.

Com isso, o Atlético-MG deve ir a campo com: Victor; Patric, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Tomás Andrade (Leandrinho); Ricardo Oliveira. A vantagem que o atleticano carrega para o jogo é em relação ao retrospecto do time em casa, já que venceu as últimas três partidas em que teve o mando.

Mais ameaçado do que nunca, América busca recuperar conforto na tabela

O Coelho atravessa um momento turbulento no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, foram dois empates e três derrotas e uma queda perigosa na tabela. Adílson Batista espera que o ataque de seu time seja mais efetivo, já que o América não marcou gol em oito de seus últimos 12 jogos na Série A.

Os volantes Wesley e Leandro Donizete receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-PR e são desfalques certos. Giovanni, que vinha se recuperando de lesão, pode assumir a vaga, mas Zé Ricardo é opção, enquanto David já está confirmado.

Na frente, Matheusinho, Ruy, Luan e Rafael Moura brigam por apenas duas posições. Com isso, Adílson deve escalar: João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Carlinhos; David, Juninho, Giovanni (Zé Ricardo) e Gerson Magrão; Matheusinho (Ruy) e Luan.