Guarani e Avaí fazem confronto decisivo na briga pelo acesso à Série A

Em mais um dos vários jogos decisivos da reta final da Série B, Guarani e Avaí se enfrentam neste sábado (13) no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 16h30. As equipes estão separadas por apenas três pontos, 48 a 45 a favor do time catarinense que é o primeiro time dentro do G-4, enquanto o Bugre é o primeiro fora.

No primeiro turno, as equipes protagonizaram um grande jogo, que terminou empatado em 3 a 3, na Ressacada. O Avaí chegou a abrir 2 a 0, levou a virada, mas ainda buscou a igualdade. No histórico total, foram 11 confrontos, quatro vitórias para cada lado e três empates.

A arbitragem da partida em Campinas será toda do Distrito Federal. Rodrigo Batista Raposo comanda o jogo, auxiliado por José Reinaldo Nascimento Junior e Luciano Benevides de Sousa.

Louzer busca alternativas para aumentar produção ofensiva

Após quatro jogos de invencibilidade, o Guarani saiu derrotado na última sexta-feira (5) para o São Bento por 1 a 0, fora de casa. O resultado fez o time ver a distância para o Avaí aumentar para cinco pontos dentro do G-4. Com 45 pontos, o Bugre ocupa o quinto lugar e, caso vença, iguala a pontuação do seu rival na luta pelo acesso.

O técnico Umberto Louzer, preocupado com a fraca produção ofensiva de seu time, fará alterações no ataque. O Guarani marcou apenas 10 gols em 11 jogos no segundo turno e, por conta disso os meias de criação, Longuine e Jefferson Nem devem dar espaço a Rondinelly e Matheus Anjos no time titular do Bugre.

"É dar oportunidade para outros atletas, tentando um poderio ofensivo maior. São atletas de poder de definição muito grande. Jogar no campo ofensivo, criar mais oportunidade de gol, para voltar ao número expressivo que a gente tinha", explicou o treinador.

Rondinelly e Matheus Anjos ganham espaço no time titular de Louzer (Foto: Letícia Martins/Guarani FC)

Vice-artilheiro do time na Série B com seis gols e ex-jogador do Avaí, o centro-avante Bruno Mendes, que cumpriu suspensão na última rodada, deve voltar ao time titular se estiver em condições físicas. O provável time do Guarani tem Agenor; Kevin, Philipe Maia, Fabrício, Pará; Willian Oliveira, Ricardinho; Matheus Oliveira, Rondinelly, Matheus Anjos; Bruno Mendes.

Bem em casa, Avaí busca quebra de jejum como visitante

Diante do lanterna Boa Esporte, na última sexta-feira (5), o Avaí fez o dever de casa e venceu por 2 a 0, mantendo firme sua posição no G-4. Com 48 pontos, o Leão ocupa o quarto lugar e, caso vença, ultrapassa o CSA, deixa o Guarani para trás e pode abrir até seis pontos em relação ao primeiro time fora do G-4.

Para isso, porém, o Leão precisa quebrar o retrospecto ruim como visitante no segundo turno. Nas primeiras 12 partidas fora de casa, o Leão só havia perdido duas vezes. Porém, nos últimos três jogos nessa condição, perdeu todos - Paysandu, Criciúma e Coritiba. O técnico Geninho destacou a importância de conquistar pontos fora de casa, mesmo empates, para seguir firme na briga pelo acesso.

"Está mais difícil jogar fora de casa exatamente pelo momento do campeonato. Todos tentando fazer valer o fator casa. Quem não está fazendo isso, vai se complicando. Ainda bem que melhoramos nosso aproveitamento aqui (como mandante). Agora temos que voltar. O time ou perde ou ganha, parou de empatar. Eu falo para eles que às vezes o empate não é mau resultado. Nessas três derrotas, se tivesse três empates, hoje estaria com 6 pontos de vantagem. Seria mais cômodo, podendo nos dar ao luxo de perder dois e não ser alcançado. Temos que buscar ponto. Se der para trazer três traz três, se der para trazer um traz um, porque é a somatória que vai nos levar à classificação", analisou.

Em relação a partida anterior, Geninho deve promover apenas uma mudança: Marquinhos não viajou à Campinas, e Pedro Castro será o substituto. Matheus Barbosa chegou a ser poupado do treinamento na quinta-feira (12), mas não deve ser problema para o técnico avaiano. Assim, o Avaí deve entrar em campo com Kozlinski; Guga, Betão, Airton, Capa; Judson, Matheus Barbosa; Renato, Pedro Castro, Getúlio; Rodrigão.