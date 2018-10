Avaí dá sopa para o azar, mas vence confronto direto contra Guarani em Campinas

Depois de três derrotas seguidas fora de casa, o Avaí voltou a vencer como visitante na hora certa. Na visita ao Guarani, neste sábado (13), o Leão venceu por 2 a 1 e abriu seis pontos para o rival na tabela da Série B. Getúlio abriu o placar para os catarinenses, Philipe Maia fez valer a lei do ex para igualar o jogo, mas Renato fechou o placar - ele ainda perdeu um pênalti.

Logo no primeiro minuto, Pará fez boa jogada pela esquerda, cruzou na primeira trave e Bruno Mendes se antecipou para finalizar, acertando a rede pelo lado de fora. O Guarani teve um início forte, mas, apesar da alta posse de bola no primeiro tempo (75%) e de mais finalizações - nove a cinco -, o time da casa se comportou mal na defesa e sofreu com as jogadas de velocidade do Avaí, que foi mais perigoso.

Aos 11, após grande lançamento de Rodrigão, Renato ajeitou para o meio de cabeça e Getúlio finalizou em cima de Agenor, mandando goleiro e bola para dentro do gol: Avaí 1 a 0. Com maturidade, o Leão soube aproveitar o nervosismo do time da casa para controlar o jogo. Aos 26, em cruzamento milimétrico de Capa, Getúlio subiu livre no meio da área e cabeceou com perigo, à esquerda do gol.

Apesar da boa postura do Avaí, os problemas na bola parada foram novamente fatais. Aos 40, na cobrança aberta de escanteio de Matheus Oliveira, Philipe Maia subiu com espaço e tocou de cabeça para o fundo do gol, sem chances para Kozlinski: 1 a 1. Cinco minutos depois, em mais uma cobrança de escanteio de Matheus Anjos, Fabrício tocou de cabeça na segunda trave e mandou com perigo, à direita.

A chance no primeiro minuto da segunda etapa foi do Avaí. Rodrigão protegeu contra a marcação e ajeitou para Getúlio, que avançou pela esquerda e finalizou com perigo, rente à trave de Agenor. O segundo tempo teve novamente Guarani com mais posse e finalizações, algumas delas bem perigosas, porém o time catarinense teve ainda mais espaços para atacar.

Aos nove, em um golpe de sorte, Matheus Oliveira caiu na entrada da área, mas levantou rapidamente e bateu colocado, exigindo boa defesa de Kozlinski. Sete minutos depois, em cruzamento fechado de Kevin, Bruno Mendes apareceu para finalizar bonito na pequena área, carimbando a trave. No rebote, Rondinelly chutou forte, mas Betão apareceu para interceptar. No lance seguinte, aproveitando saída errada de Kevin, Rodrigão deu assistência perfeita para Renato, que se esticou e tocou por baixo do goleiro para fazer 2 a 1.

O gol deixou o Guarani totalmente desestabilizado e o Avaí teve grandes chances para matar a partida. Aos 21, em lançamento de Igor, Getúlio partiu do meio-campo livre, avançou para a cara do goleiro e tocou no canto, mas perdeu chance inacreditável para ampliar a vantagem, mandando à esquerda do gol. Dois minutos depois, após boa jogada trabalhada pela direita, Guga cruzou à meia altura e Matheus Barbosa finalizou de peixinho, perto da trave.

Aos 26, Getúlio recebeu em profundidade, ganhou na velocidade de Philipe Maia, foi derrubado por Agenor dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Renato foi para a cobrança, mas chutou muito forte e isolou. Foi a terceira penalidade seguida desperdiçada pelo Avaí, que se abalou um pouco após este momento.

O Guarani conseguiu empurrar o rival para o seu campo, mas sem muita criatividade e bastante tensão, sofreu para finalizar. O técnico Umberto Louzer trocou as peças de ataque, lançando Marcão e Caíque, mas os dois pouco participaram do jogo. Aos 36, Longuine, outro jogador acionado do banco de reservas, apareceu com espaço na intermediária e descolou chute forte, porém Kozlinski se esticou e evitou o empate.

Nos espaços deixados, o time de Geninho tentava ampliar. Aos 37, em nova saída errada do Guarani, Jones roubou, limpou a marcação e bateu forte, com perigo. Mesmo com quatro minutos de acréscimos, o Guarani foi incapaz de pressionar, e o Avaí garantiu uma importante vitória, a sétima fora de casa na Série B.

Com 45 pontos, o Guarani cai para o sexto lugar, cinco pontos atrás do CSA, quarto colocado. No próximo sábado (20), às 16h30, viaja para enfrentar o lanterna Boa Esporte. No mesmo dia e horário, o Avaí joga na Ressacada contra o Oeste. O time catarinense agora ocupa o terceiro lugar, com 51 pontos.