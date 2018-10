Vivendo boa fase, Flamengo e Fluminense buscam afirmação no clássico

O Maracanã recebe neste sábado (13) o clássico entre Flamengo e Fluminense, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h. O Rubro-negro busca encostar no líder, Palmeiras, enquanto o Tricolor tenta se aproximar do G-6. Com 52 pontos, o Flamengo ocupa o terceiro lugar na tabela. Já o Fluminense está na oitava posição, com 37 pontos conquistados.

Nos confrontos pelo Campeonato Brasileiro, há um equilíbrio entre as equipes. Ao todo, foram 22 vitórias do Fluminense, 21 vitórias do Flamengo e 17 empates. Na partida válida pelo primeiro turno da competição, o Rubro-negro venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Henrique Dourado e Felipe Vizeu.

Na tarde desta terça-feira (09), a CBF definiu o trio de arbitragem da partida. O árbitro Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO) será o responsável por comandar o clássico. Ele será auxiliado pelos assistentes Marcelo Van Gasse (FIFA/SP) e Bruno Raphael Pires (FIFA/GO).

Vitória no clássico pode aproximar Flamengo da liderança

Atualmente a quatro pontos do líder, Palmeiras, o Flamengo mantêm vivas as esperanças no título. Embalados pela vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa, o Rubro-negro quer a vitória no clássico para continuar com chances na competição.

Para a partida o Flamengo não contará com o goleiro Diego Alves e o meia Diego. Ambos seguem em tratamento de suas respectivas lesões na coxa. César assume o gol mais uma vez, enquanto Willian Arão permanece no time titular.

Após o treino na quinta-feira, o goleiro César afirmou que a partida será uma das dez decisões que a equipe terá se quiser conquistar o título da competição. Como as duas equipes venceram a última partida, a expectativa é de um grande jogo: “Vamos buscar o resultado, precisamos muito, e acredito que eles pensem assim também. Vai ser um grande jogo, mas temos trabalhado para conquistar esses pontos que são tão esperados” disse o goleiro.

A provável escalação é: César, Pará, Léo Duarte, Réver, Renê, Cuellar, Arão, Paquetá, Everton Ribeiro, Vitinho, Uribe.

Fluminense aposta na boa fase dos atacantes para vencer o clássico

Animado pela goleada por 4 a 0 em cima do lanterna Paraná, o Fluminense faz mais uma partida no Maracanã em busca de ascensão na tabela. Se vencer, pode ficar mais próximo do Atlético-MG, a última equipe no grupo dos que se classificam para a Libertadores de 2019.

Na ausência de Pedro, que operou o joelho e só volta ano que vem, os atacantes Luciano e Everaldo têm contribuído para os gols da equipe. Dos 13 gols marcados nas últimas nove partidas, em dez houve a participação de pelo menos um dos dois, com assistências ou marcando os gols. Luciano marcou três gols e Everaldo, dois.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, o técnico Marcelo Oliveira confirmou que a equipe será a mesma da rodada anterior, com Marcos Junior no lugar de Sornoza, que está com a seleção do Equador. A única mudança será na lateral direita, já que ele não poderá contar com Léo: “O time vai ser o mesmo da última partida. Só vai mudar o lado direito. Treinamos com Norton, Julião e Dodi. Até amanhã, a gente toma a decisão” garantiu o treinador.

A provável escalação é: Júlio César, Ibañez, Gum, Digão, Dodi (Norton), Richard, Jadson, Ayrton Lucas, Marcos Junior, Everaldo, Luciano.