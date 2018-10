Vindo de bons resultados, Marcelo Oliveira classifica derrota no Fla-Flu como ''inesperada''

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista após a derrota para o Flamengo por 3 a 0. Segundo ele, baseado nos resultados anteriores, o resultado foi inesperado.

“Vínhamos de cinco jogos e quatro vitórias com time bem ajustado e foi uma derrota realmente inesperada, teve muito mérito do Flamengo, time experiente, técnico e com dois dias a mais de descanso” disse o técnico.

Marcelo Oliveira lamentou os erros. Afirmou que começaram marcando bem, com situação de gol de Luciano. Mas a partir do primeiro gol, aos 12 minutos, a equipe se desorganizou. E que o segundo gol, de bola parada, no final do primeiro tempo, foi determinante.

“Tínhamos tudo para corrigir no intervalo. Dava para se recuperar. Levamos gol de bola parada. Treinamos muito bola defensiva e ofensiva, mas levamos o gol. Aquele gol foi determinante, no fim do primeiro tempo. Nós lamentamos, mas temos que seguir nosso trabalho, nossa união”.

O treinador também explicou as opções por Mateus Norton na lateral direita e de Marcos Junior no meio. Norton entrou no lugar de Léo, suspenso e que já não iria jogar por pertencer ao Flamengo. E Marcos Junior substituiu o meia Sornoza, que está com a seleção equatoriana.

“Tínhamos ele (Norton) e o Dodi. O lateral da posição, o Julião, não jogava há muito tempo. Tínhamos a ideia de marcar bem o lado e soltar mais o Jadson. A ideia foi essa. Não teve a influência direta no placar. Ele (Marcos Jr) já havia jogado nessa função no jogo contra Paraná e jogou muito bem. Óbvio que eu poderia repeti-lo”.

Apesar da derrota o treinador afirmou que há pontos positivos. E exaltou a luta e a dedicação dos jogadores, apesar das dificuldades.

“Nós temos uma variedade de dificuldades e eles se dedicam intensamente no jogo. Temos qualidade e uma delas é o comprometimento. Os gols do Flamengo, um aos 45 do 1º tempo e outro no início do 2º tempo, determinaram o resultado”.

Marcelo Oliveira também reconheceu que o Flamengo jogou bem e que as falhas acarretaram na derrota com placar ampliado. Uma das dificuldades foi marcar Paquetá.

“Tivemos dificuldade de marcá-lo. Estávamos com três zagueiros e ele estava em um setor intermediário ofensivo, com liberdade. Passamos o Ibañez para frente e deu uma ajeitada” finalizou o técnico.

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Atlético-MG, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h, no Maracanã. O Tricolor tem 37 pontos, enquanto o Galo tem 45 pontos.