Em jogo de oito gols, Goiás busca virada contra Juventude e se aproxima da liderança

Em partida valida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro​, o Goiás buscou uma virada impressionante após sair por 2 a 0, batendo o Juventude​ no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo placar de 5 a 3.

A partida se iniciou muito tensa, os jogadores se estranharam e cometeram muitas faltas, e logo no primeiro tempo, foram aplicados quatro cartões amarelos, dois para cada lado.

O jogo estava muito trancado, as duas equipes se estudavam e não havia nenhuma chance clara de gol, até que aos 38 minutos, em um contra-ataque rápido do Juve, o lateral-direito Vidal cruzou uma bola na medida para o meia Hugo Sanches, que bateu no canto, e tirando do goleiro abriu o placar para os donos da casa. Em sequência, aos 42 minutos, Hugo Sanches, autor do primeiro gol, dominou a bola em uma virada de jogo, cortou para direita e chutou no ângulo, marcando um golaço e fazendo 2 a 0, resultado que tirava o Ju da zona de rebaixamento naquele momento.

O segundo tempo também começou truncado, as equipes continuavam se estudando e não havia tantas chances de gol. Aos 17 minutos, após uma cobrança de escanteio rasteira do meia Giovanni, pegou a defesa do Juventude de surpresa e o atacante Lucão diminuiu o placar para o verdão. E aos 18, o Michael recebeu a bola e ficou de cara a cara com o goleiro Douglas, e em uma batida cruzada o meia empatou a partida.

Não satisfeito com o empate, a equipe esmeraldina continuou sufocando. Aos 27, o meia Michael, autor do gol de empate, cruzou na entrada da área e mesmo sem ninguém desviar a bola entrou. Mesmo com a vantagem no placar, o Goiás não estava satisfeito, o atacante Robinho fez o quarto gol da equipe após rabiscar a defesa do Juventude.

Os donos da casa pressionaram e conseguiram diminuir a vantagem dos esmeraltinos para 4 a 3, com gol do zagueiro Micael, nos acréscimos, após cruzamento em cobrança de falta de Hugo Sanches Também nos acréscimos, o juve teve uma cobrança de escanteio e o goleiro Douglas foi para a área adversária, e em um contra-ataque, Felipe Gedoz, fechou a tampa do caixão.

Com a vitória, o Goiás se mantém na segunda colocação e diminui a distância do Fortaleza para três pontos. Já o Juventude, poderá cair para a vice-lanterna da competição caso o Sampaio Corrêa vença sua partida.

O próximo compromisso do Juventude, pela Série, B será diante o Vila Nova, no sábado (20), às 16h30, fora de casa Já o Goiás, também fora de casa, enfrentará o CRB na sexta-feira, às 19h15.