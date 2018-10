Ponte Preta vence CSA fora de casa e reacende chances de acesso

Nesta sexta-feira (12) o CSA recebeu a Ponte Preta no estádio Rei Pelé e a equipe visitante saiu do gramado com a vitória. Pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo entre uma Ponte flertando com a zona de rebaixamento e o CSA com a liderança, foi marcado pela força do contra ataque ponte pretano. Com dois gol assim, de Matheus Vargas e Danilo Barcelos, a Ponte construiu sua vitória, que foi ameaçada no final, com a diminuição do placar pelo CSA com gol de Matheus.

Com a vitória a Ponte fica em 10º lugar, com 43 pontos, cinco atrás do G-4, mas ainda podendo cair três posições. Já o CSA se mantém no G-4, em 3º, podendo cair para o 4º lugar. A equipe alagoana soma 51 pontos na competição.

O jogo começou de uma forma agitada para ambos os times. O CSA, já começava a pressionar, mas antes de dar tempo de os times se aquecerem em campo, a Ponte Preta abriu o placar. Igor recebeu uma boa jogada pela direita e cruzou forte pro meio da área, achando Matheus Vargas, que se jogou na bola e marcou o primeiro gol da macaca.

O CSA até chegou a empatar, com um gol de Alemão, mas o gol foi anulado pois o atacante do CSA marcou o gol com a mão, após uma cobrança de falta. A Ponte continuava a contra atacar. Aos 32, André Luis foi lançado e bateu no canto do goleiro, para uma boa defesa de Lucas.

O CSA pressionava muito a macaca, mas aos 39, em mais um contra ataque, a Ponte ampliou o placar. André Luis correu quase todo o campo de ataque da macaca e tocou para Danilo Barcelos, que estava aberto pela direita. Danilo, já dentro da área, bateu cruzado e colocado para fazer a Ponte Preta ficar com ma vantagem maior no placar.

No segundo tempo, o CSA continuou pressionando e a Ponte Preta contra atacando. Aos 8 minutos, Juan bateu bonito de fora da área pra bela defesa de Ivan. Aos 17, Danilo Barcelos acertou uma bela cobrança de falta, obrigando Lucas a fazer uma ótima defesa no alto. Já aos 25, Junior Santos entortou o defensor do CSA bateu para uma boa defesa do goleiro Lucas.

Aos 45 minutos, o CSA diminuiu. Matheus conseguiu se jogar na bola após uma cobrança de falta de Daniel. Com isso, o placar da partida terminou 2 a 1 para os visitantes, mas o time da casa ainda conseguiu marcar um 'gol de honra'.

Na próxima rodada a Ponte Preta recebe no Moisés Lucarelli o Figueirense, em jogo que será disputado na próxima sexta-feira (19), às 21h30. Já o CSA viaja até Curitiba para, na próxima terça-feira (16), enfrentar o Coritiba, às 19h15, no Couto Pereira.