Londrina derrota São Bento e se aproxima do acesso à Série A

A equipe do Londrina venceu por 2 a 1 o time do São Bento na noite deste sábado (13) pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Com essa vitória, a equipe do Tubarão chega a oitava posição, com 44 pontos, apenas seis atrás do CSA, primeiro time na zona de classificação para a Série A. Já o São Bento está a sete pontos do Z-4, mantendo-se tranquilo.

O Londrina dominou o primeiro tempo. A desefa são-bentina não se encontrou, dando espaços para pressão dos donos da casa. Aos 13 minutos, após escanteio, Felipe Marques finalizou do meio da área e marcou. Aos 45 minutos, Lucas Costa sofreu pênalti e Dagoberto converteu.

A segunda etapa se mostrou o oposto dos 45 iniciais. Com a diferença criada no início, o Londrina ficou na defensiva e o São Bento aproveitou. Aos 21 minutos, após o goleiro Alan cortar mal uma bola, Tony aproveitou para finalizar no ângulo direito.

O próximo jogo do São Bento é em casa, contra o Criciúma, sexta-feira (19). Já do Londrina é fora, contra o Sampaio Corrêa.