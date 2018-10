Guto confia em recuperação da Chape após volta ao Z-4: "Hora de tranquilidade"

A Chapecoense está de volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. Na manhã deste domingo (14), perdeu para o Vitória, concorrente direto na tabela, e viu o adversário sair da degola após o 1 a 0 na Arena Condá.

Para o técnico Guto Ferreira, o gol sofrido em uma falha da defesa no primeiro tempo foi determinante para o rumo do jogo. Com o resultado em mãos, o Vitória soube se defender bem para voltar à Salvador com os três pontos na bagagem.

"Um jogo teoricamente equilibrado, fizemos tudo que era possível e infelizmente um erro no primeiro tempo, em um momento que não estávamos mal na partida, gerou o gol. Depois criamos situações, mas não tivemos felicidade de ir para gol. Agora é hora de tranquilidade, trabalhar forte, seguir acreditando e fazer o melhor sempre", analisou o treinador em entrevista coletiva.

Caso o Ceará vença o Botafogo, a Chape perderá outra posição, caindo para o 18º lugar. No próximo domingo, o compromisso será contra o Cruzeiro, pela 30ª rodada, em Belo Horizonte. Para Guto, a dificuldade não abala a confiança: "Já tivemos situações piores e conseguimos reverter. O Cruzeiro é qualificado, sim, mas cada jogo é um jogo", disse.

Sobre o ambiente no clube, com a pressão por resultados e a dificuldade de engrenar no campeonato, o comandante reafirmou que o foco está em seu trabalho para tirar a equipe desta situação. Os atletas deixaram o gramado sob vaias da torcida após a derrota em casa.

"Desde quando cheguei aqui, nunca temi pelo cargo, sempre trabalho pelo melhor da Chapecoense, a decisão é diretiva. Quanto ao ambiente, ninguém saiu satisfeito, mas já tivemos resultados adversos e revertemos, vamos seguir forte e trabalhando", concluiu.

A Chapecoense volta a campo no próximo domingo (21), quando viaja à Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro, às 19h.