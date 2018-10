Jair Ventura faz alerta após derrota do Corinthians no clássico: ''Temos que acordar''

Após a terceira derrota consecutiva do Corinthians, desta vez contra o Santos no Pacaembu pelo placar de 1 a 0, o técnico Jair Ventura disse entre outras coisas que o time hoje foi competitivo mas que falta um algo a mais para o time engrenar principalmente no setor ofensivo já que são 382 minutos sem um gol sequer.

O técnico destacou que hoje a equipe teve um desempenho competitivo e que não viu o Santos superior os 90 minutos, se baseando nas 10 finalizações que teve o time contra oito santistas e nos 51% de posse de bola.

''Tivemos com quatro minutos e meio uma finalização com Emerson, depois uma chance clara com o Jonathas não dominando e sobrando para o Vital. Se pegar os números totais da partida tivemos um pouco mais de posse (51%), e 10 a 8 em finalizações. Mesmo com time muito alternativo nós conseguimos competir. Não vejo esse domínio porque os números mostram isso'', analisou o treinador.

Ainda questionado sobre o desempenho o técnico comentou que quando o time não foi bem contra Flamengo e Cruzeiro ele foi o primeiro a admitir mas que hoje foi diferente.

''Sofremos com Cruzeiro, com Flamengo, e eu fui o primeiro falar, hoje vejo diferente. Até pelo número de finalizações, não vejo essa discrepância para o Santos... Tivemos chance melhores do que em outros jogos, mas lógico que não é suficiente. Quando não está sendo suficiente tem de fazer algo a mais'', completou.

Ao ser perguntado sobre a distância de apenas cinco pontos entre o Corinthians e o Ceará,que é o primeiro time da zona de rebaixamento o treinador afirmou que o time precisa acordar dentro do Brasileirão.

''Estamos deixando a desejar no Brasileiro e estamos indo bem na Copa do Brasil.Queria o equilíbrio, bem nas duas e brigando pelos dois campeonatos, mas nem equipes com tanto investimentos conseguem estar bem em todas as frentes. Estamos em uma frente, mas passamos aos torcedores que não estamos satisfeito com a nossa situação. Trabalhando no Corinthians tem de estar no céu em todas as competições. Não serve de desculpa, nosso rendimento está muito aquém no Brasileiro. Quanto antes temos de acordar. Mas quando entra com time alternativo está sujeito a perder alguns pontos, isso vai acabar depois da final da Copa do Brasil'', avaliou Jair.

Ainda sobre esta questão, Jair afirmou que o time tem que estar preocupado e que todos lá estão incomodados e querem buscar alternativas para levar o Corinthians para a parte de cima da tabela novamente.

''Tem que estar preocupado sempre. O Emerson falou bem outro dia que esse não é o lugar do Corinthians. Estamos incomodados. Mas só nós podemos reverter isso. Nos momentos que deixarmos a desejar, vamos apanhar, vamos sofrer, mas temos de encontrar alternativas para levar o Corinthians lá para cima''.

Corinthians volta a campo na quarta feira pelo jogo de volta da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro onde precisa ganhar por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal ou vitoria por um gol para levar para a decisão dos pênaltis.