Pedrinho lamenta derrota para o Santos, mas já pensa no Cruzeiro: ''Temos que levantar a cabeça'' 

Pedrinho falou com a imprensa após a derrota para o Santos na noite deste sábado (13), por 1 a 0. O meia-atacante ressaltou o bom início de jogo da equipe corinthiana, praticamente toda reserva:

“A gente fez um grande início de jogo. Infelizmente tomamos um gol bobo que faz o time cair de produção, mas tentamos buscar o resultado. Sabíamos que seria difícil pelo entrosamento da equipe, mas infelizmente a vitória não veio. É pensar na quarta-feira e depois retomar”, lamentou e reconheceu que estar na final da Copa do Brasil não ameniza a má campanha do time no Campeonato Brasileiro.

Pedrinho projetou, também, o jogo de quarta-feira pela final da Copa do Brasil, disputada na Arena Itaquera após derrota no jogo de ida contra o Cruzeiro, em Minas Gerais e destacou que o time alvinegro precisa superar a derrota de sábado para seguir em frente e focar na partida de quarta.

“A gente fica pensando, mas tem que tirar o mais rápido possível. Tem que sentir a derrota, mas tem que levantar a cabeça porque quarta-feira vai ser um grande jogo, uma final. Vamos trabalhar para sermos campeões dentro de casa”, prometeu o camisa 38.

O próximo compromisso do Corinthians é na quarta feira, 17, na Arena Corinthians. Na véspera, o time fará um treino aberto em Itaquera para que o time seja mais motivado para disputar a final da Copa do Brasil.