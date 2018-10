Em duelo equilibrado, Figueirense e Coritiba empatam no Orlando Scarpelli

Em partida movimentada, o Figueirense empatou com o Coritiba, em 2 a 2, no estádio Orlando Scarpelli, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo contou com os gols de Elton e Felipe Amorim, para os donos da casa, enquanto Guilherme e Paredes descontaram para os coritibanos.

Com velocidade, os mandantes foram pra cima e por pouco não marcaram o primeiro aos sete. Após disputa pela bola em um cobrança de escanteio, Elton ficou livre de marcação e acabou chutando na trave.

Dez minutos depois foi a vez dos visitantes tentarem sair na frente. Em lance pela direita, Paredes ganhou a disputa com a zagueiro e cruzou rasteiro para Guilherme. Antes do atacante conseguir finalizar, Denis se esticou e conseguiu espalmar, mandando a bola para fora.

Com a primeira etapa se aproximando do final, Felipe Amorim balançou as redes e abriu o placar para o Figueira. O camisa 11 fez jogada individual, superando os marcadores, invadindo a área e chutando cruzado, sem chances para Wilson.

Antes mesmo de completar o primeiro minuto, o Coxa conseguiu o empate. Abner avançou e fez o cruzamento pelo lado esquerdo. A bola passou por todo mundo até encontrar Guilherme, bem posicionado, que só precisou empurrar pro gol.

Aos 33, Paredes teve nova oportunidade e dessa vez não desperdiçou, virando o confronto para o Verdão. Após tentativa de Bruno Moraes, Denis defende, mas acaba dando rebote nos pés do artilheiro do Coxa-Branca, que estava atento e deixou o dele.

Não demorou muito e com 38 o Furacão do Estreito respondeu, igualando novamente a partida. Em jogada de oportunismo, Elton aproveitou a sobra de um chute de João Paulo para marcar no canto direito de Wilson.

O fim do jogo foi marcado por uma marcação pesada de ambas as partes. A última chance veio com Yan Sasse, que tentou um chute de primeira, na entrada da grande área. A bola passou perto do gol de Denis, mas foi pra fora.

O resultado aumenta a sequência negativa do Figueira, que completa seis jogos sem vencer, permanecendo na 11ª posição, com 41 pontos. O Coxa fica na oitava colocação, somando 44 pontos, cinco a menos que o CSA, primeiro time no G4.

Na próxima terça-feira (16), o Coritiba volta a campo para receber o CSA, no Couto Pereira, às 19h15. Três dias depois, o Figueirense visita a Ponte Preta, às 21h30, no Moisés Lucarelli.