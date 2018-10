Micale exalta empenho do Figueirense após novo empate em casa: "Valorizar a luta"

O Figueirense recebeu o Coritiba, na noite deste sábado (13), em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e empatou em 2 a 2. Este foi o terceiro empate do Figueira por 2 a 2 no Orlando Scarpelli sob o comando de Rogéro Micale, que preferiu exaltar a entrega do time em campo.



"Nessa partida tenho que valorizar a luta. Fizemos um bom primeiro em um jogo aberto, onde as duas equipes buscavam a vitória, pela necessidade. Nós precisávamos vencer em casa, e o time do Coritiba em ascensão. Poderíamos ter uma tranquilidade maior para controlar o segundo tempo, mas tomamos um gol logo no começo e isso gera um abatimento, mas não paramos de lutar", disse.



O Figueirense ainda não venceu sob o comando de Rogério Micale: foram três empates, todos por 2 a 2 e em casa, e duas derrotas, para Londrina e Sampaio Corrêa. O comandante do clube catarinense foi questionado sobre a falta de vitórias em um mês a frente da equipe.



"Nós sabíamos que precisávamos do resultado, mas o meu trabalho parte da organização. Estou buscando uma organização da equipe na minha forma de jogar e vi evolução hoje. Estou dando oportunidade para alguns atletas e girando o elenco para buscar a melhor formação. Claro que ficamos chateados pelo resultado ainda não ter aparecido, mas peço um pouco de crédito ao torcedor. Vou organizar essa equipe", enfatizou.



Agora, o Figueira fica em situação ainda mais complicada na luta pelo acesso, já que está com 41 pontos na 11ª colocação, nove pontos atrás do primeiro clube dentro do G-4, o CSA, e com apenas sete rodadas em disputa. Apesar das estatísticas apontarem as dificuldades, o técnico do clube catarinense quer lutar até o fim pelo acesso.



"Minha chegada ao clube é muito recente e estamos buscando alternativas para sair dessa condição que nos deixa infeliz. Precisamos vencer pra retomar a confiança e voltar a pontuar. Vamos pensar em ganhar e chegar o mais perto do G-4", finalizou.



O Figueirense volta a campo contra a Ponte Preta, na próxima sexta (19), às 21h30, no Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B.