Após derrota no Fla-Flu, Jadson afirma: "Não adianta lamentar"

O volante Jadson falou sobre a derrota por 3 a 0 para o Flamengo. Ele afirmou que o Rubro-negro venceu porque soube marcar a equipe Tricolor. E que agora é pensar nos próximos jogos.

"Hoje no futebol brasileiro não existe mais surpresa, todo mundo se estuda. Hoje eles foram felizes, conseguiram marcar nossa transição, definiram melhor as oportunidades que tiveram. Não adianta lamentar agora, a gente precisa trabalhar porque fim de semana tem mais um jogo".

Júlio César, o goleiro do Fluminense, reconheceu que o segundo gol sofrido, no final do primeiro tempo, desorganizou a equipe.

"Obviamente que ficamos chateados, ainda mais em um clássico. Tomamos um gol no início que acaba quebrando o que tínhamos planejado. Depois melhoramos pouco a pouco" afirmou o goleiro.

O goleiro destacou que agora a equipe precisa ter tranquilidade para a sequência do Campeonato Brasileiro e também para a próxima fase da Sul-Americana.

"Óbvio, estamos chateados pela derrota. É saber administrar esse momento, tem mais um jogo do Brasileiro e depois começamos a eliminatória contra o Nacional".

Ayrton Lucas creditou a derrota por placar elástico à falta de atenção da equipe. Além disso, não houve reação no segundo tempo.

"Nesses jogos temos que entrar focados, é um clássico, querendo ou não o jogo mais importante pela história dos dois clubes. Faltou atenção do primeiro minuto até o fim. Acabamos tomando os gols e nos complicando" disse o lateral.

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Atlético-MG, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h, no Maracanã. O Tricolor tem 37 pontos, enquanto o Galo tem 45 pontos.