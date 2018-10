Damião marca duas vezes e Internacional bate São Paulo de virada no Beira-Rio

Em confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Internacional virou pra cima do São Paulo no estádio Beira-Rio na tarde deste domingo. A equipe paulista saiu na frente nos primeiros minutos de bola rolando, mas Leandro Damião marcou duas vezes, colocando o Colorado na frente.

Logo aos 2 minutos de partida, Liziero colocou o São Paulo em vantagem. Ele recebeu cruzamento de Reinaldo e, livre na área, escorou para dentro do gol.

Atrás no placar, o Inter tinha dificuldades de criar jogadas de perigo. Só aos 11 minutos que a equipe teve a primeira boa chegada ao ataque, quando William Pottker cruzou na área encontrando Fabiano, que chutou cruzado mas sem força. Minutos depois, Nico López colocou a bola na na rede após troca de passes com Patrick e D'Alessandro, mas a bandeirinha marcou impedimento. Pressionando, aos 18’ Patrick aproveitou sobra na área e mandou ao gol, mas Anderson Martins salvou em cima da linha.

O empate Colorado saiu ainda no primeiro tempo. Nico López arrancou em direção a área e cruzou na medida para Leandro Damião desviar para o fundo do gol.

Na segunda etapa o Inter já começou em cima. Aos 6 minutos D'Alessandro cobrou falta, Victor Cuesta desviou e Leandro Damião colocou a equipe na frente.

Em desvantagem no placar, o São Paulo criou oportunidades de igualar novamente o placar. Aos 8 minutos, Nenê arriscou da entrada da área, mandando por cima do gol. Aos 14’, Hudson recebeu na marca do pênalti de Rojas e por pouco não marcou. Aos 18’, novamente Nenê arriscou, mandando perto do travessão.

A equipe paulista seguiu em cima na busca pelo empate. Aos 27 minutos Reinaldo cobrou falta, Leandro Damião tentou afastar mas no rebote Bruno Peres tenta, na sobra Rojas cruza para Diego Souza que perde a oportunidade. Aos 33’ o São Paulo também teve um gol anulado. Reinaldo cobrou falta, Bruno Alves ganhou de Marcelo Lomba e a bola sobrou para Gonzalo Caneiro botar na rede, mas a arbitragem já marcava impedimento de Alves.

Apesar da pressão do São Paulo, foi o Internacional que aumentou a vantagem antes do final da partida. Leandro Damião sofreu pênalti, mas Nico López foi para a cobrança, fazer o terceiro gol colorado.

A vitória deixou o Internacional na vice-liderança com 56 pontos. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Santos, às 20h de segunda, no Beira-Rio. Já o São Paulo ocupa a quarta posição, com 52 pontos.na próxima rodada enfrenta o Atlético-PR, no Morumbi, às 19h de sábado.