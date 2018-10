Gabigol marca e Santos vence clássico contra o Corinthians no Pacaembu

Em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão neste sábado (13) no Pacaembu, o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol anotado por Gabigol, artilheiro do Brasileirão.

A equipe corinthiana entrou para a partida com o time quase que completamente reserva, se compararmos com o time que jogou a Copa do Brasil o time teve apenas dois titulares, Matheus Vital e Léo Santos.

O jogo começou de maneira surpreendente com o Corinthians atacando e tendo boas chances primeiro com Sheik no primeiro minuto de jogo e a segunda logo aos quatro minutos com Matheus Vital.Após isso a equipe santista começou a tomar o controle da partida sem levar perigo nenhum até que aos 21 minutos, Arthur Gomes fez bela jogada individual pela direita e após defesa de Walter, Gabriel só teve o trabalho de completar para o gol.

Após o gol o jogo ficou totalmente parado e sobre o controle santista,na segunda etapa a equipe corinthiana trocava passes mas nada encontrava, novamente a falta de criatividade foi problema para a equipe de Jair Ventura, das oito finalizações tentadas apenas duas foram na direção do gol.

Já do lado santista a partida foi boa para se quebrar um jejum que a equipe tinha no Pacaembu,nos últimos cinco jogos no estádio a equipe não havia conseguido nenhuma vitoria.

Com a vitoria o time santista chegou a 42 pontos e ocupa a sétima colocação apenas a três pontos da zona de libertadores.Já o Corinthians com a derrota se mantém com 35 pontos na décima primeira posição apenas a cinco pontos da zona de rebaixamento.

O Santos retorna a campo apenas na segunda-feira(22) contra o Internacional no Beira Rio. Já a equipe corinthiana retorna na quarta feira em jogo válido pela final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em Itaquera.