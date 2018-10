Carpegiani elogia atuação do Vitória em Chapecó: "Resultado justo"

O Vitória bateu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, na manhã deste domingo (14). O resultado tirou o Rubro-Negro baiano da zona de rebaixamento. O técnico Paulo César Carpegiani, que fez mudanças na equipe para a partida, elogiou o desempenho do Leão da Barra, ressaltando a dificuldade do jogo. No fim das contas, o treinador achou que o resultado foi justo.

"Jogo de seis pontos, nunca deixamos de reconhecer isso. Jogo difícil. Sabíamos que dificilmente a Chapecoense não consegue os resultados em casa. Por tudo isso foi uma vitória bastante firme. E, antes da vitória, o time jogou bem. Fizemos um primeiro tempo muito bom. O resultado justo pelo que foi o jogo. Nós tivemos as melhores oportunidades. Controlamos bem o jogo em muitas situações. Não poderia ter sido outro resultado, respeitando muito a Chapecoense. Jogo muito pilhado, brigado, com muita disputa de bola. Sabíamos que encontraríamos esse tipo de dificuldade, principalmente no final do jogo. Mas acho que a equipe controlou bem, e o resultado foi justo", disse.

Carpegiani elogiou também a postura do time diante do adversário.

"Foi ter sabido jogar. E, de posse de bola, contra-atacou com bastante rapidez. Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo eram rápidos. O próprio gol saiu do esquerdo para o outro lado. Uma jogada entre os dois. Acho que esse foi o forte da nossa equipe: a jogada pelos flancos. No segundo tempo, tivemos alguns problemas. O Lucas Fernandes acabou saindo, com bastante cansaço. Tivemos 15, 20 minutos de bom futebol. E depois a equipe da Chapecoense resolveu sair, veio com tudo no desesperado, colocando atacantes e aí tivemos um pouco mais de dificuldade. Mas não foram oportunidades raras, com algumas exceções", declarou.

Mesmo tirando o time da zona de rebaixamento com o resultado, Carpegiani não deixou de destacar a dificuldade do campeonato para os times que brigam pela permanência. Para o treinador, o importante foi a boa atuação dos jogadores.

"É uma dificuldade, campeonato muito difícil, não só aqui embaixo, mas lá em cima também. Importante não foi a vitória, mas o time jogar bem, impor o ritmo. Alternou velocidade, isso que é importante, essa segurança. Isso transmite ao grupo a convicção, certeza, que nós vamos enfrentar os próximos adversários com esse mesmo futebol e grande oportunidade de vencer", finalizou.

Ceará, Vasco e América-MG, que ainda jogarão na rodada, podem ultrapassar o Rubro-negro baiano. A próxima partida do Vitória pela Série A é contra o Corinthians, no Barradão.