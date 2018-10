Tiago Nunes destaca maturidade do Atlético-PR em goleada sobre o Sport

Com a goleada de 4 a 0 sobre o Sport, o Atlético Paranaense chegou a expressiva marca de 11 vitórias seguidas em seus domínios, sendo nove delas pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do placar elástico, o Furacão encontrou dificuldades para conseguir abrir o placar, muito por conta da postura defensiva do adversário.

O técnico Tiago Nunes enalteceu a maturidade e a tranquilidade de seus comandados para a construção da vitória. A equipe ainda conseguiu fazer mais dois gols depois de o Sport precisar improvisar o meia Gabriel de goleiro, devido a lesão do titular Magrão perto do fim da partida.

"Respeito muito a estratégia das equipes que nos enfrentam. Não acho que tenha uma maneira certa ou errada de jogar. Nós já esperávamos que o Sport fosse baixar um pouco mais o bloco de marcação, mas nem tanto. Nossa proposta de jogo obrigou eles a recuarem um pouco mais. Eles tiveram algumas chances de gol nos contra-ataques, mas nós conseguimos impor o ritmo com maturidade", analisou o treinador em entrevista coletiva.

Com a série vitoriosa na Arena da Baixada, o Rubro-Negro superou seu próprio recorde positivo pelo certame nacional. Agora com 39 pontos, os paranaenses ocupam a oitava colocação, a apenas sete de diferença para o Atlético-MG, atual sexto colocado e que abre a zona de classificação para a Copa Libertadores.

"São números muito significativos, mas que passam despercebidos por mim e pelos jogadores, porque estamos pensando exclusivamente em cada jogo", afirmou Tiago Nunes.

Para ele, mesmo com a arrancada ainda é cedo para almejar uma vaga na Libertadores 2019. Principalmente ao lembrar que o time chegou a ocupar a lanterna ao final do mês de julho.

“Só quando a gente tiver 100% de certeza que não corre nenhum risco. Claro que pensamos em buscar algo a mais na competição. Mas o primeiro objetivo é livrar a equipe. Daí sim vamos poder pensar em algo mais no Brasileiro e também focar na Conmebol Sul-Americana”, ressaltou.



O próximo compromisso da equipe atleticana é diante do São Paulo, no sábado (20), no Morumbi. Depois, o Furacão enfrentará o Bahia, também fora de casa, pelas quartas de final da Sul-Americana. “Vamos ter uma semana de preparação, de trabalho e de estudo em relação ao São Paulo e ao Bahia. A gente não se dá ao direito de poupar ninguém. A ideia é colocar quem a gente tem de melhor para o jogo do São Paulo, para essa circunstância, e depois o que tivermos de melhor para enfrentar o Bahia”, concluiu Tiago Nunes.