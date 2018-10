Botafogo enfrenta Ceará no Castelão em confronto direto contra o rebaixamento

Nesta segunda-feira (15), às 20h (de Brasília), Ceará e Botafogo se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca um confronto direto para escapar da zona de rebaixamento, na qual se encontra o clube cearense atualmente, com um jogo a menos e atrás do clube carioca por apenas quatro pontos.

Nos confrontos entre os alvinegros pelo Brasileirão, o Botafogo não vence o Ceará na capital cearense há 38 anos. A última vitória do Glorioso foi em um jogo válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro de 1980, por 3 a 1, com gols de Mendonça, Perivaldo e Cláudio Adão.



O mandante da partida entra em campo pressionado pela vitória. O time do técnico Lisca está na 18ª posição na tabela, no Z-4 do Brasileirão. Tem 30 pontos e um jogo a menos (a partida contra o Cruzeiro pela 28ª rodada do campeonato foi adiada para o próximo dia 24).



Apesar das estatísticas contra o rival alvinegro, o Botafogo vem de uma sequência positiva no campeonato, com 8 pontos conquistados dos últimos 12 disputados. Além disso, quebrou recentemente um outro tabu. No último jogo fora de casa, contra o Vitória, derrotou os baianos por 4 a 3 e, pela primeira vez na temporada, somou três pontos longe do Rio. Entra em campo pela 29ª rodada do Brasileiro na 14ª posição na tabela.​