Após começar uma partida pelo Cruzeiro, Mano Menezes não garante Fred para a final

Após quase sete meses longe dos gramados por causa de uma séria lesão sofrida em março, Fred voltou a começar um jogo pelo Cruzeiro como titular. Ele atuou na derrota para o Vasco, no último domingo, 14, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Vasco vence Cruzeiro e se afasta da zona de rebaixamento

O técnico Mano Menezes mandou uma equipe reserva à campo, já que na próxima quarta-feira, 17, o Cruzeiro decide o título da Copa do Brasil contra o Corinthians, em Itaquera.

O jogo contra o Vasco serviu, também, para Mano observar o desempenho de alguns atletas para uma eventual escalação na finalíssima. No entanto, Fred não se destacou e teve uma atuação apagada diante do Cruz-Maltino.

"Um dos nossos objetivos era colocá-lo em campo para iniciar uma partida. A gente sabia que teria dificuldades naturais de um jogador que ficou tanto tempo fora. Isso só vai readquirir jogando. É um jogador muito técnico, que faz pivô com muita facilidade, mas está sofrendo e vai passar um período de readaptação. Quem sofre esse tipo de lesão sempre relata que os momentos após o retorno trazem algumas dificuldades", pontuou Mano.

O Cruzeiro venceu o primeiro jogo no estádio Mineirão por 1 a 0. O clube azul celeste precisa de apenas um empate pra conquistar o bicampeonato. Sobre qual jogador utilizar, Mano Menezes se esquivou e disse que dependerá da situação do jogo.

"Vamos ser coerentes com tudo que estamos fazendo aqui, hoje existem outros jogadores que estão à frente de Fred, mas isso não quer dizer que ele não possa ficar no banco. E, com sua experiência, se houver necessidade de um jogador com a sua característica para reter uma bola na frente, para disputar uma bola entre os zagueiros, pode ser ele o jogador adequado para fazer alguns minutos finais", finalizou.