Dudu exalta desempenho do Palmeiras, mas pede cautela: ''Não ganhamos nada''

Os atacantes Dudu e Deyverson concederam entrevista após o jogo deste domingo (14), em que venceu o Grêmio por 2 a 0.

O camisa 7 disse que o desempenho é ótimo, mas pede calma. “A gente vem fazendo grandes jogos, mas a gente sabe que ainda faltam nove jogos, não ganhamos nada. Mas a gente abre 8 pontos, acho, para o Grêmio, praticamente tira um time muito forte da disputa pelo título.”

Já Deyverson está feliz com a boa fase no comando de ataque do Verdão; afinal são três gols em dois jogos.

“É motivo de muita superação. Primeiramente, queria agradecer a Deus, depois a equipe, que sempre me apoiou. Desde o momento que eu estive lesionado, me deram forças para continuar trabalhando. Valorizar o trabalho da equipe, o que o professor vem nos passando. A equipe está de parabéns!”

Ele terminou falando sobre a homenagem ao menino Nickollas, um garoto que é deficiente visual, que ficou conhecido após fotografia de sua mãe narrando uma partida do Palmeiras.

“Eu estava com o pensamento só no Nickollas, de fazer o gol e dedicar a ele. O mundo precisa de pessoas boas assim.”



O Palmeiras agora tem uma semana de descanso e só volta a campo no domingo (21), contra o Ceará.