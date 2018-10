De virada, Atlético-GO bate Brasil de Pelotas e quebra sequência de derrotas

Na última terça-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas recebeu no estádio Bento Freitas o Atlético-GO. O dragão, que já não vencia há 5 rodadas, conseguiu uma vitória importantíssima para tentar subir para a Série A. Já o xavante se complica mais ainda com a derrota. Os gols do jogo foram marcados por Itaqui para o Brasil de Pelotas e Julio César e André Luís para o Atlético.

Com a vitória, o Atlético Goianiense fica com 48 pontos, na 5ª posição, podendo cair mais duas com o prosseguimento da rodada. Já o xavante fica com 37 pontos, em 15º lugar, com apenas 5 pontos da zona de rebaixamento.

O jogo começou mostrando muito de como ele seria por todos os 45 minutos iniciais: aberto. A primeira finalização foi logo com 1 minuto, de Alex Ruan para o Brasil de Pelotas, mas o chute subiu demais e ele perdeu a chance. Aos 2, o Atlético Goianiense chegou com Julio César. O atacante cabeceou uma boa cruzada pro Vitinho e criou a primeira chance clara da partida.

Aos 17, Welinton Júnior girou bonito pra cima do defensor do Atlético Goianiense e bateu no cantinho, pra primeira boa defesa de Kléver. Aos 23, Jonathan criou uma boa chance para o dragão, com uma batida de fora da área, defendida por Marcelo Pitol. Aos 29, Diego Miranda bateu de fora da área, pra mais uma defesa de Kléver.

Perto do apagar das luzes do primeiro tempo, Itaqui abriu o placar. Em uma bagunça na área, o Welinton Junior bateu em cima da defesa do Atlético, que fez a bola espirrar pra entrada da área. Itaqui chegou batendo de primeira, no cantinho, sem chances para Kléver, assim abrindo o placar do jogo.

O segundo tempo foi marcado pela ineficiência dos ataques, que pouco produziram, em comparação com o primeiro tempo. Aos 5, o Atlético já mostrava que queria a virada. Thiago Santos, quase sem ângulo, bateu travado e a bola foi pra fora.

A próxima chance foi a finalização que empatou o jogo. Aos 22 minutos Thiago Santos deu um belo passe no contra ataque área Julio César que, na saída de Marcelo Pitol, tocou por cima do goleiro e empatou a partida com um belo gol.

Já aos 32, o Atlético Goianiense conseguiu a virada. Pedro Bambu, perto da área, cruzou para André Luís, que conseguiu cabecear muito bem, tirando do goleiro, e virando a partida para o dragão. Com isso o Atlético voltava a ganhar após 5 rodadas.

Pela próxima rodada, o Brasil de Pelotas viaja até Alagoas, onde enfrenta o CSA. O jogo irá ocorrer na próxima terça-feira (23), no estádio Rei Pelé, às 19h15. Já o Atlético Goianiense viaja até Minas para enfrentar o Boa Esporte, no sábado, dia 27. O jogo será no estádio Municipal de Varginha, às 16h30.