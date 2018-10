Após longo período fora, Aylon festeja retorno ao América-MG: "Estava ansioso"

O América-MG ganhou um reforço para o ataque neste final de temporada. Trata-se da volta do atacante Aylon, que estava longe dos gramados há três meses por conta de uma fratura no braço esquerdo. Liberado do DM, ele voltou atuar no empate contra o Atlético-MG, no último domingo, 14.

A última vez que Aylon esteve em campo, foi na 12ª rodada do Brasileiro, contra a Chapecoense. Naquela ocasião, o Coelho ainda não era comandado por Adilson Batista.

"Eu me preparei para isso. Nesse tempo todo que fiquei parado, eu me prepararei bastante para esse momento da reta final, que vai afunilando o campeonato, momento de definição. Agora são mais nove jogos importantíssimos, menos de dois meses para acabar o campeonato. A gente tem que estar bem preparado, não só eu, como todo o elenco, porque vai precisar de todo mundo", destacou.

O atleta, que está emprestado pelo Internacional, já estava treinando desde meados setembro, e sendo relacionado pelo técnico Adilson, permanecendo no banco de reservas contra Botafogo, São Paulo, Corinthians e Atlético-PR.

"Ainda não estou 100%, mas é importante voltar, ajudar. Eu estava ansioso por esse momento, mais de três meses fora, parado, recuperando da lesão. Fiquei uns quatro, cinco, jogos no banco e a ansiedade foi aumentando", finalizou.

No clube desde janeiro, Aylon já tem 26 jogos com a camisa do América e seis gols marcados - todos no Campeonato Mineiro -.